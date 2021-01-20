Гороскоп на 21 января 2021 для всех знаков Зодиака

20 января 2021 14:30 Алла Лысак
Гороскоп на 21 января 2021 для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 21 января 2021 для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Гороскоп на 21.01.2021 года. Прогнозы астрологов для представителей каждого знака Зодиака.

Узнайте свой гороскоп на 21 января 2021 года, четверг.

Знак месяца —  Козерог (23 декабря — 20 января).        

Гороскоп Овен. Повремените с крупными покупками, даже если деньги неожиданно упадут на ваш банковский счет. 

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Гороскоп Телец. Хватит импровизировать, составьте план, с ним вы сможете гораздо эффективнее распоряжаться временем. 

Гороскоп Близнецы. Займитесь наведением порядка в доме, на рабочем месте или даже в своих мыслях. 

Гороскоп Рак. Звезды рекомендуют переступить через остатки обиды и помириться с человеком, который вам дорог. 

Гороскоп Лев. Наступил подходящий момент, чтобы заняться бытовыми делами, на которые у вас никогда не хватало времени.  

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Гороскоп Дева. Действуйте в соответствии с ситуацией, но  до уровня некоторых ваших конкурентов (без морали и совести) не опускайтесь. Пожалеете потом об этом. 

Гороскоп Весы. Для некоторых людей вы остаетесь авторитетом, они придут к вам за советом сегодня. 

Гороскоп Скорпион.  Если есть желание делать добрые дела, просто делайте, не думая о благодарностях и почестях.

Гороскоп Стрелец. Если у вас идеи, которые будут интересны начальству, не бойтесь высказываться. 

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Гороскоп Козерог. Сегодня не стоит лениться или откладывать что-то на завтра, поработайте продуктивно, чтобы вечером собой гордиться.

Гороскоп Водолей. Люди будут благосклонны к вам, а вы можете воспользоваться моментом и рассказать им о своих проектах. 

Гороскоп Рыбы. День необходимо посвятить близким людям – друзьям и семье: даже если вы будете заняты на работе.

Напомним,

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