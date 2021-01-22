Гороскоп на 23 января 2021 для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 23 января 2021 для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 23.01.2021 года. Прогнозы астрологов для представителей каждого знака Зодиака.

Узнайте свой гороскоп на 23 января 2021 года, субботу.

Знак месяца — Водолей (22 января — 19 февраля).

Гороскоп Овен. Даже если идея поддаться искушению кажется волнующей, это все еще очень плохая идея.

Вы настроены на покорение вершин, не слушайте окружающих людей, которые хотят заставить вас сомневаться.

Гороскоп Близнецы. Сегодня вы будете источником смеха и позитивных эмоций для окружающих людей.

Гороскоп Рак. Иногда молчание лучше, оно дает больше пространства для маневра, которое именно сегодня вам необходимо!

Гороскоп Лев. В вашей поддержке нуждается близкий человек даже не думайте отказаться от встречи, сами пожалеете.

Несмотря на статус выходного, день подарит вам и возможности, и желание заняться рабочими вопросами.

Гороскоп Весы. Обстоятельства сложатся так, что вам придется отвечать еще за что-то, ответственность, впрочем, вас не пугает.

Гороскоп Скорпион. Первое впечатление бывает обманчивым, но вам желательно в этом не убеждаться на собственном опыте.

Гороскоп Стрелец. Иллюзии помогают вам справляться с реальностью, но не заменяют ее, откройте глаза.

. Импульсивные поступки сегодня могут иметь огромные последствия для вас, для работы и сослуживцев.

Гороскоп Водолей. Эмоции противопоказаны, не поддавайтесь ни своим, ни чужим.

Гороскоп Рыбы. Сегодняшний день будет для вас чрезвычайно удачным в смысле приобретения полезных знакомств.

Напомним,