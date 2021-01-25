Гороскоп на 26 января 2021 для всех знаков Зодиака

25 января 2021 14:30 Алла Лысак
Гороскоп на 26 января 2021 для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 26 января 2021 для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Гороскоп на 26.01.2021 года. Прогнозы астрологов для представителей каждого знака Зодиака.

Узнайте свой гороскоп на 26 января 2021 года, вторник.   

Знак месяца —  Водолей (22 января — 19 февраля).           

Гороскоп Овен. Если близкий человек предал ваше доверие, действуйте решительно и без сожалений. 

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Гороскоп Телец. Останьтесь дома, если есть такая возможность, общение чревато ссорами и внезапным выяснением отношений. 

Гороскоп Близнецы. Нежелание проявлять терпение с вашей стороны может привести к довольно болезненным ссорам. 

Гороскоп Рак. Астрологи советуют  вам заняться творчеством, даже если вы ранее этого не делали. 

Гороскоп Лев. Если поддаться соблазну сегодня, то завтра можно оказаться перед сложным личным выбором. 

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Гороскоп Дева. В этот день желательно уделить время спорту, занять себя любой физической работой. Вы устали сидеть в офисе!

Гороскоп Весы. Отличное время, чтобы разобраться с делами и навести порядок в рабочих бумагах. 

Гороскоп Скорпион. Звезды сулят вам хороший день, когда вы сможете провести время с самыми близкими, с семьей. 

Гороскоп Стрелец. Не бойтесь посидеть в четырех стенах, именно сегодня уединение может быть очень полезным, разберетесь в себе и в планах. 

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Гороскоп Козерог. Не берите на себя слишком много ответственности, рискуете ошибиться, а отдуваться придется потом за всех. 

Гороскоп Водолей. Астрологи призывают сократить количество финансовых операций до возможного минимума!

Гороскоп Рыбы.  День, когда скромность – в отличие от смелости и развязности – действительно станет лучшим украшением.

Напомним,

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