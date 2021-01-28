Гороскоп на 29 января 2021 для всех знаков Зодиака

28 января 2021 14:30 Алла Лысак
Гороскоп на 29 января 2021 для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 29 января 2021 для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Гороскоп на 29.01.2021 года. Прогнозы астрологов для представителей каждого знака Зодиака.

Узнайте свой гороскоп на 29 января 2021 года, пятницу.

Знак месяца —  Водолей (22 января — 19 февраля).   

Гороскоп Овен. Сохраняйте доброжелательность в отношениях для своего профессионального будущего. 

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Гороскоп Телец. Активно ведите дела в пятницу, чем больше подпишите бумаг о партнерстве, тем больше прибыли получите. 

Гороскоп Близнецы. Взяв на себя чужие обязательства на работе, вам придется отвечать и за чужие ошибки. 

Гороскоп Рак. Настойчивость поможет вам достигнуть поставленной цели, в себе не сомневайтесь!

Гороскоп Лев. Обман никогда не приносит ничего хорошего, а сегодня он может обернуться для вас серьезной ссорой. 

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Гороскоп Дева. Вам пора передохнуть, тело буквально кричит об этом, поэтому перенесите на понедельник максимум рабочих дел. 

Гороскоп Весы. Излишняя доверчивость может обернуться убытками, поэтому постарайтесь во всем соблюдать осторожность. 

Гороскоп Скорпион. Встревать в чужой спор, не лучшая идея для пятницы, у вас у самих есть дела, о которых стоит подумать. 

Гороскоп Стрелец. Продуманный план приведет вас к успеху, только с четкой стратегией можете приступать к новому делу в пятницу. 

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Гороскоп Козерог. В вашем случае цель, которая должна оправдать средства, может измениться в процессе достижения. 

Гороскоп Водолей. Слухи и сплетни недостойны вашего внимания сегодня, вскоре о них все забудут. 

Гороскоп Рыбы. День – разумеется, по возможности – лучше провести в одиночестве.

Напомним,

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