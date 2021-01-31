Гороскоп на 1 февраля 2021 для всех знаков Зодиака

31 января 2021 15:00 Алла Лысак
Гороскоп на 1 февраля 2021 для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 1 февраля 2021 для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Гороскоп на 01.02.2021 года. Прогнозы астрологов для представителей каждого знака Зодиака.

Узнайте свой гороскоп на 1 февраля 2021 года, понедельник.

Знак месяца —  Водолей (22 января — 19 февраля).      

Гороскоп Овен. Используйте свою интуицию, чтобы выжимать из каждой жизненной ситуации свой максимум. 

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Гороскоп Телец. Вам пора перестать быть таким циником, хотя бы с близкими. Сделайте все, чтобы снова поверить в сказку!

Гороскоп Близнецы. Если надумали вернуться в прошлое, просто обнимите человека, которые остался с вами в настоящем. 

Гороскоп Рак. Если предстоят тяжелые размышления, выберитесь на свежий воздух с наушниками и любимыми песнями в плеере. 

Гороскоп Лев. Предложения со стороны представителей противоположного пола могут таить в себе опасность. 

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Гороскоп Дева. Хорошо все, что хорошо заканчивается, поэтому расслабьтесь и просто переждите неблагоприятные моменты. 

Гороскоп Весы. Не бойтесь демонстрировать любовь к себе на работе, например. Ваши коллеги должны знать это.

Гороскоп Скорпион. Продолжайте делать добрые дела, чтобы однажды спасти наш мир полностью. 

Гороскоп Стрелец. Не засиживайтесь за компьютером, обязательно прогуляйтесь вечером (возможно, вы встретите свою любовь).

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Гороскоп Козерог. Перестаньте искать ответы у окружающих людей, вы не найдете в их глазах даже банального понимания ситуации.

Гороскоп Водолей. Куда б вы не пошли, вам не будет препятствовать ожидание в очередях, которое вас раздражает. 

Гороскоп Рыбы. Если вы долго ждали какого-то предложения, то именно сегодня получите его. 

Напомним,

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