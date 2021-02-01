Гороскоп на 2 февраля 2021 для всех знаков Зодиака

1 февраля 2021 14:30 Алла Лысак
Гороскоп на 2 февраля 2021 для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 2 февраля 2021 для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Гороскоп на 02.02.2021 года. Прогнозы астрологов для представителей каждого знака Зодиака.

Узнайте свой гороскоп на 2 февраля 2021 года, вторник.

Знак месяца —  Водолей (22 января — 19 февраля).       

Гороскоп Овен. Возможно, пора сменить ангельский образ на что-то более угрожающее, собираясь на деловые переговоры. 

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Гороскоп Телец. Лучше не стройте планы, их придется менять  из-за обстоятельств, на которые вы никак не можете повлиять. 

Гороскоп Близнецы. Любые жизненные перемены, даже случившегося без вашего участия, принесут позитив. 

Гороскоп Рак. Чувство потерянности не оставит вас до самого вечера, вы не один ощущаете себя так.

Гороскоп Лев. Иногда вы переоцениваете свои силы, однако сегодня можете ошибиться, недооценив свои возможности.

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Гороскоп Дева. Если вас загнали в угол аргументами, просто признайтесь, что вы, наверное, ошиблись, прекратив спор. 

Гороскоп Весы. Используйте текущие возможности, их будет немало, но не начинайте новые проекты. 

Гороскоп Скорпион. Если слишком сильно поверите во что-то, можете разочароваться. 

Гороскоп Стрелец. Постарайтесь никому сегодня не демонстрировать степень своей уязвимости. Этим могут воспользоваться самым низким образом.

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Гороскоп Козерог. Не связывайтесь с людьми, которые демонстрируют огромный энтузиазм при минимальных знаниях дела. 

Гороскоп Водолей. Остановитесь, прежде чем пересекать некую черту сегодня. Вы, возможно, слишком вольно распоряжаетесь тем, что имеете.

Гороскоп Рыбы. Люди будут относиться к вам хорошо, отвечайте им любезностью.

Напомним,

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