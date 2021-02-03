ТОП-3 знака Зодиака, которые на дух не переносят Тельцов

ТОП-3 знака Зодиака, которые на дух не переносят Тельцов

Если вы родились в созвездии Тельца, то можете не рассчитывать на теплый прием при знакомстве с этими 3 знаками Зодиака.

Лев

Бык и Кот – фиксированные астрологические знаки, им сложно ужиться вместе, ведь каждый имеет собственный взгляд на все, на людей, события и идеи. Кроме того, эти знаки одинаково упрямые, когда дело доходит до уступок.

Льва раздражает в Тельце эгоизм, одержимость идеями и чувство собственничества (Лев обладает теми же качествами).

Весы

Как Телец, так и Весы управляются Венерой.

Она наделила эти знаки любовью к красоте и комфорту. Но на этом их общие черты заканчиваются. Воздушный знак не может работать с Тельцом, поскольку тот слишком сконцентрирован на результате.

Телец тоже не в восторге от Весов, которые могут внезапно поменять свое мнение на кардинально противоположное под влиянием момента.

Весы не станут врагом Тельца, они вообще не склонны враждовать, но и партнерами им не быть.

Стрельцы

Огневики в целом не очень ладят с земными знаками.

Стрелец не очень хорошо понимает привязанность Тельца к вещам и людям, его стремление к стабильности утомляет. Для лучника, как для мутабельного знака, характерна быстрая смена эмоций и желаний.

Соответственно монументальность и непробиваемость Тельца выводит Стрельца из себя, ведь он такой медлительный.

Напомним,