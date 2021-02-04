ТОП-3 верных признака, что мужчина-Близнецы от вас без ума
Как понять, что мужчина-Близнецы влюбился?
Он витает в облаках
Мужчина становится невнимательным, он может прийти на работу в разных носках и потерять нить разговора посреди беседы. Со временем он перестает быть таким торопливым, спокойно сидит с вами на диване несколько часов.
Готов подарить вам мир
Познакомьтесь, это моя девушка
Ого, Близнецы познакомили вас со своими друзьями, у вас точно все серьезно!
Дело в том, что Близнецы не торопятся приводить девушек, с которыми просто хорошо проводят время, в круг друзей. Впрочем, даже после знакомства с его приятелями едва ли посиделки будут частыми, ведь Близнецы ревнивы!
Напомним,