ТОП-3 верных признака, что мужчина-Близнецы от вас без ума

ТОП-3 признака, что мужчина-Близнецы от вас без ума

Как понять, что мужчина-Близнецы влюбился?

Он витает в облаках

Рассказываем о самых распространенных и типичных признаках влюбленности у мужчины, который родился под знаком Зодиака Близнецы.

Мужчина становится невнимательным, он может прийти на работу в разных носках и потерять нить разговора посреди беседы. Со временем он перестает быть таким торопливым, спокойно сидит с вами на диване несколько часов.

Готов подарить вам мир

Познакомьтесь, это моя девушка

Близнецы не скупы, но если они влюбляются… держитесь крепче, чтобы вас не унесло волной подарков и внимания. Мужчина будет делать сумасшедшие поступки, приятно удивлять вас каждый день, дарить цветы и петь серенады в три часа ночи под вашим окном.

Ого, Близнецы познакомили вас со своими друзьями, у вас точно все серьезно!

Дело в том, что Близнецы не торопятся приводить девушек, с которыми просто хорошо проводят время, в круг друзей. Впрочем, даже после знакомства с его приятелями едва ли посиделки будут частыми, ведь Близнецы ревнивы!

Напомним,