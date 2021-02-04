ТОП-3 верных признака, что мужчина-Близнецы от вас без ума

4 февраля 2021 14:30 Алла Лысак
ТОП-3 верных признака, что мужчина-Близнецы от вас без ума
ТОП-3 признака, что мужчина-Близнецы от вас без ума
pixabay.com

Как понять, что мужчина-Близнецы влюбился?

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Рассказываем о самых распространенных и типичных признаках влюбленности у мужчины, который родился под знаком Зодиака Близнецы.

Он витает в облаках 

Мужчина становится невнимательным, он может прийти на работу в разных носках и потерять нить разговора посреди беседы. Со временем он перестает быть таким торопливым, спокойно сидит с вами на диване несколько часов.

Готов подарить вам мир

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Близнецы не скупы, но если они влюбляются… держитесь крепче, чтобы вас не унесло волной подарков и внимания. Мужчина будет делать сумасшедшие поступки, приятно удивлять вас каждый день, дарить цветы и петь серенады в три часа ночи под вашим окном.

Познакомьтесь, это моя девушка

Ого, Близнецы познакомили вас со своими друзьями, у вас точно все серьезно!

Дело в том, что Близнецы не торопятся приводить девушек, с которыми просто хорошо проводят время, в круг друзей. Впрочем, даже после знакомства с его приятелями едва ли посиделки будут частыми, ведь Близнецы ревнивы!

Напомним,

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