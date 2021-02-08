Гороскоп на 9 февраля 2021 для всех знаков Зодиака

8 февраля 2021 14:30 Алла Лысак
Гороскоп на 9 февраля 2021 для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 9 февраля 2021 для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Гороскоп на 09.02.2021 года. Прогнозы астрологов для представителей каждого знака Зодиака.

Узнайте свой гороскоп на 9 февраля 2021 года, вторник.

Знак месяца —  Водолей (22 января — 19 февраля).         

Гороскоп Овен. Недоброжелателей оставьте наедине с их завистью и злобой, а сами займитесь чем-нибудь приятным. 

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Гороскоп Телец. Благоприятное время для масштабной семейной покупки, например, приобретения общей недвижимости. 

Гороскоп Близнецы. Эмоциональные качели могут неожиданно и негативно повлиять на вашу работу в офисе. 

Гороскоп Рак. Нежелательно дружить с одними против других, чтобы не нажить недоброжелателей. 

Гороскоп Лев. В этот день желательно провести время с семьей, работу можно отодвинуть как минимум на день-другой. 

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Гороскоп Дева.  Занимайтесь финансовыми операциями любого уровня, вы не только осуществите их успешно, но и прибыль получите быстрее, чем могли ожидать. 

Гороскоп Весы. Уделите время отдыху, он поможет вам избавиться от постоянного напряжения. 

Гороскоп Скорпион. Деловые партнеры примут многие ваши предложения, отнесутся с пониманием к любым инициативам. 

Гороскоп Стрелец. Близкие люди вас поддержат, можете на них положиться в сложный момент. 

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Гороскоп Козерог. После рабочего дня примите предложение друзей и выберитесь на прогулку или в ресторан. Вам пойдет на пользу.

Гороскоп Водолей. Конфликты с окружающими вас людьми – включая как коллег, так и друзей – могут всерьез испортить вам настроение. Лучше ведите себя сдержаннее, чтобы не спровоцировать. 

Гороскоп Рыбы. Сегодня оградите себя от негатива, даже новостные репортажи не смотрите. 

Напомним,

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