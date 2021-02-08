Гороскоп на 9 февраля 2021 для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 09.02.2021 года. Прогнозы астрологов для представителей каждого знака Зодиака.
Узнайте свой гороскоп на 9 февраля 2021 года, вторник.
Знак месяца — Водолей (22 января — 19 февраля).
Гороскоп Овен. Недоброжелателей оставьте наедине с их завистью и злобой, а сами займитесь чем-нибудь приятным.
Гороскоп Близнецы. Эмоциональные качели могут неожиданно и негативно повлиять на вашу работу в офисе.
Гороскоп Рак. Нежелательно дружить с одними против других, чтобы не нажить недоброжелателей.
Гороскоп Лев. В этот день желательно провести время с семьей, работу можно отодвинуть как минимум на день-другой.
Гороскоп Весы. Уделите время отдыху, он поможет вам избавиться от постоянного напряжения.
Гороскоп Скорпион. Деловые партнеры примут многие ваши предложения, отнесутся с пониманием к любым инициативам.
Гороскоп Стрелец. Близкие люди вас поддержат, можете на них положиться в сложный момент.
Гороскоп Водолей. Конфликты с окружающими вас людьми – включая как коллег, так и друзей – могут всерьез испортить вам настроение. Лучше ведите себя сдержаннее, чтобы не спровоцировать.
Гороскоп Рыбы. Сегодня оградите себя от негатива, даже новостные репортажи не смотрите.
Напомним,