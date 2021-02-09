Гороскоп на 10 февраля 2021 для всех знаков Зодиака

9 февраля 2021 14:30 Алла Лысак
Гороскоп на 10 февраля 2021 для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 10 февраля 2021 для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 10.02.2021 года. Прогнозы астрологов для представителей каждого знака Зодиака.

Узнайте свой гороскоп на 10 февраля 2021 года, среду.

Знак месяца —  Водолей (22 января — 19 февраля).          

Гороскоп Овен. Общение не принесет ожидаемых результатов и даже позитивных эмоций. 

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Гороскоп Телец. Важные дела желательно назначить на послеобеденное время, когда проснется желание работать. 

Гороскоп Близнецы. На агрессивные выпады в вашу сторону лучше никак не реагировать, не отвечать тем же. 

Гороскоп Рак. Звезды считают, что критические замечания сегодняшнего дня вы можете с чистой совестью проигнорировать. 

Гороскоп Лев. Вмешательство в чужие дела противопоказано, иначе вы останетесь виноватым за всех. 

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Гороскоп Дева. Сегодня вам не стоит высказывать свои идеи начальству, они будут отвергнуты по мелочным причинам.

Гороскоп Весы. Повремените с крупными покупками, лучше сохраните деньги на случай форс-мажора. 

Гороскоп Скорпион. И для работы, и для отдыха вам нужна тишина, поэтому выбирайте соответствующие места. 

Гороскоп Стрелец. Нет смысла, пребывая в дурном настроении, еще и ссориться с окружающими вас людьми, они ведь хотят помочь!

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Гороскоп Козерог. Если случайный незнакомец захочет втянуть вас в разговор, просто скажите, что вам это не нужно, развернитесь и уйдите. 

Гороскоп Водолей. Сегодня не тот день, когда какие-то низости можно оправдывать великой целью. 

Гороскоп Рыбы. Избавиться от хандры поможет душевный разговор с человеком, которому вы доверяете. 

Напомним,

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