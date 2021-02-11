Гороскоп на 12 февраля 2021 для всех знаков Зодиака

11 февраля 2021 14:30 Алла Лысак
Гороскоп на 12 февраля 2021 для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 12 февраля 2021 для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Гороскоп на 12.02.2021 года. Прогнозы астрологов для представителей каждого знака Зодиака.

Узнайте свой гороскоп на 12 февраля 2021 года, пятницу. 

Знак месяца —  Водолей (22 января — 19 февраля).           

Гороскоп Овен. Постарайтесь избегать конфликтных ситуаций с близкими, ссора может вспыхнуть из ничего. 

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Гороскоп Телец. Займите себя умственным трудом, а физическую работу поручите кому-то другому в пятницу. Так будет лучше всего.

Гороскоп Близнецы. Прислушивайтесь к себе и запоминайте сны, чтобы узнать, как разрешится важная для вас ситуация. 

Гороскоп Рак. Погонитесь за двумя зайцами... Поэтому занимайтесь чем-то одним, не отвлекаясь. 

Гороскоп Лев. Не принимайте близко к сердцу критику, она вызвана банальным желанием вам насолить. 

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Гороскоп Дева. Дел у вас накопилось много, но решить их успешно можно лишь в том случае, если перестанете так активно торопиться. 

Гороскоп Весы. В этот день нежелательно делиться своими планами со случайными людьми, особенно на работе. 

Гороскоп Скорпион. Вам придется тренировать свою силу воли, чтобы не бросаться на людей, которые раздражают одним своим присутствием. 

Гороскоп Стрелец. Пора вспомнить, что разговор способен избавить вас от многих проблем с партнером. 

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Гороскоп Козерог. Не соглашайтесь на встречу с человеком из прошлого, если он не способен сформулировать причину возвращения. 

Гороскоп Водолей. Бытовыми проблемами кто-то тоже должен заниматься, звездам кажется, что вы справитесь лучше всех.

Гороскоп Рыбы. Не стоит реагировать на агрессию со стороны недружелюбно настроенных людей – как знакомых, так и нет.

Напомним,

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