Гороскоп на 13 февраля 2021 для всех знаков Зодиака

12 февраля 2021 14:30 Алла Лысак
Гороскоп на 13 февраля 2021 для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 13 февраля 2021 для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Гороскоп на 13.02.2021 года. Прогнозы астрологов для представителей каждого знака Зодиака.

Узнайте свой гороскоп на 13 февраля 2021 года, субботу.

Знак месяца —  Водолей (22 января — 19 февраля).            

Гороскоп Овен. Высок риск столкнуться с беспочвенной агрессией в самом неожиданном месте. 

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Гороскоп Телец. Не время резко критиковать подчиненных или коллег, высказывайтесь максимально дипломатично и корректно.

Гороскоп Близнецы. Проанализируйте сны в субботу, в них будет содержаться важная информация. 

Гороскоп Рак. Не уподобляйтесь людям, которые опускаются до низостей, чтобы вас задеть. 

Гороскоп Лев. Не воспринимайте критику, выданную людьми, которые добились меньшего, чем вы сами. 

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Гороскоп Дева. Если вы грустите, займитесь спортом, физическая нагрузка поможет быстро избавиться от плохого настроения. 

Гороскоп Весы. Звезды рекомендуют отказаться от работы, даже если без нее вам будет нечем занять свое время. 

Гороскоп Скорпион. Обратите внимание на свое здоровье, серьезных поводов для беспокойства нет, но профилактика лишней не бывает.

Гороскоп Стрелец. Не цепляйтесь за отношения, которые перестали приносить вам удовольствие. 

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Гороскоп Козерог. Направьте лишнюю энергию в мирное русло, займитесь самыми сложными делами в субботу и не срывайтесь на близких.

Гороскоп Водолей. Несмотря на выходной день, может возникнуть необходимость подписать важный документ.

Гороскоп Рыбы. Имейте смелость отказать начальнику, если он требует делать то, что вы не должны делать в выходной. 

Напомним,

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