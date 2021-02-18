Лунный календарь: гороскоп на 18 февраля 2021 года для всех знаков Зодиака
18 февраля 2021 00:20
Лунный гороскоп на 18 февраля 2021 года для всех знаков Зодиака
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Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Телец.
лунного Тельца подходит для полного расслабления, обязательно выделите время, чтобы провести время с комфортом, например, посетить кино или вкусно поужинать с партнером. Набравшись сил сегодня, вы больше успеете завтра!
Этот период может быть опасен возрастанием лени и инерционности.