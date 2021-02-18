Лунный календарь: гороскоп на 18 февраля 2021 года для всех знаков Зодиака

18 февраля 2021 00:20 Алла Лысак
Лунный календарь: гороскоп на 18 февраля 2021 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 18 февраля 2021 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Телец.

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Период лунного Тельца подходит для полного расслабления, обязательно выделите время, чтобы провести время с комфортом, например, посетить кино или вкусно поужинать с партнером. Набравшись сил сегодня, вы больше успеете завтра!

Этот период может быть опасен возрастанием лени и инерционности. 

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Восьмой лунный день считается довольно сложным для делового общения, с сослуживцами и начальством могут возникать конфликты. Если у вас есть старые дела, которые вы так и не завершили, желательно взяться за них сейчас, а то потом из-за них могут возникнуть неприятности.

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