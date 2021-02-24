Гороскоп на 25 февраля 2021 для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 25 февраля 2021 для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 25.02.2021 года. Прогнозы астрологов для представителей каждого знака Зодиака.

Узнайте свой гороскоп на 25 февраля 2021 года, четверг.

Знак месяца — Рыбы.

Гороскоп Овен. Есть риск, что подведет вас человек, которого вы считали своим другом.

Желательно сегодня вежливо отказаться от приглашений на вечеринки или другие мероприятия, остаться дома.

Гороскоп Близнецы. На отдых вы имеете полное право, но с ленью должны бороться на постоянной основе.

Гороскоп Рак. Скорее всего, у ваших новых знакомых будут не самые добрые намерения.

Гороскоп Лев. Ваш ключ к успеху скрывается в спокойствии, которое необходимо сохранять в любых обстоятельствах.

Избегайте конфликтов любой ценой, их последствия могут оказаться гораздо более серьезными, чем можно подумать.

Гороскоп Весы. На добро отвечайте добром, а агрессивные выпады просто игнорируйте.

Гороскоп Скорпион. Не лучший день для новых дел, праздников или свиданий, проведите время дома.

Гороскоп Стрелец. На работе от вас будет мало толку, по возможности займитесь хобби.

. Придется разбираться в том, кто друг, а кто только прикидывается близким человеком. Внимательность поможет.

Гороскоп Водолей. Необходимо обратить внимание на состояние здоровья, особенно если есть хронические болезни.

Гороскоп Рыбы. Ваши слова могут иметь непредсказуемые последствия, думайте, а потом говорите.

Напомним,