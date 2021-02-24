Гороскоп на 25 февраля 2021 для всех знаков Зодиака

24 февраля 2021 14:30 Алла Лысак
Гороскоп на 25 февраля 2021 для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 25 февраля 2021 для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Гороскоп на 25.02.2021 года. Прогнозы астрологов для представителей каждого знака Зодиака.

Узнайте свой гороскоп на 25 февраля 2021 года, четверг.

Знак месяца —  Рыбы.             

Гороскоп Овен. Есть риск, что подведет вас человек, которого вы считали своим другом. 

Читайте такжеЗнаки Зодиака – долгожители: астрологи огласили прогноз
Гороскоп Телец. Желательно сегодня вежливо отказаться от приглашений на вечеринки или другие мероприятия, остаться дома. 

Гороскоп Близнецы. На отдых вы имеете полное право, но с ленью должны бороться на постоянной основе.

Гороскоп Рак. Скорее всего, у ваших новых знакомых будут не самые добрые намерения. 

Гороскоп Лев. Ваш ключ к успеху скрывается в спокойствии, которое необходимо сохранять в любых обстоятельствах. 

Читайте такжеГороскоп на неделю с 6 по 12 января 2020 года для всех знаков Зодиака
Гороскоп Дева. Избегайте конфликтов любой ценой, их последствия могут оказаться гораздо более серьезными, чем можно подумать.

Гороскоп Весы. На добро отвечайте добром, а агрессивные выпады просто игнорируйте. 

Гороскоп Скорпион. Не лучший день для новых дел, праздников или свиданий, проведите время дома. 

Гороскоп Стрелец. На работе от вас будет мало толку, по возможности займитесь хобби.

Читайте такжеЛунный гороскоп на 5 января 2020 для всех знаков Зодиака
Гороскоп Козерог. Придется разбираться в том, кто друг, а кто только прикидывается близким человеком. Внимательность поможет.

Гороскоп Водолей. Необходимо обратить внимание на состояние здоровья, особенно если есть хронические болезни. 

Гороскоп Рыбы. Ваши слова могут иметь непредсказуемые последствия, думайте, а потом говорите. 

Напомним,

Облако тегов

гороскоп астрология Знаки Зодиака гороскоп 2021

Материалы по теме

Лунный гороскоп на 24 февраля 2021 года для всех знаков Зодиака
Гороскопы

Лунный гороскоп на 24 февраля 2021 года для всех знаков Зодиака
Гороскоп Павла Глобы на 24 февраля 2021 года для всех знаков Зодиака
Гороскопы

Гороскоп Павла Глобы на 24 февраля 2021 года для всех знаков Зодиака
МАСКА: одному из участников стало плохо на сцене шоу
Новости

МАСКА: одному из участников стало плохо на сцене шоу
Александр Теренчук – о новом сезоне "Однажды под Полтавой", предложении любимой и жизненных принципах
Новости

Александр Теренчук – о новом сезоне "Однажды под Полтавой", предложении любимой и жизненных принципах

Популярное на сайте

В плену у прошлого: смотреть 9 серию онлайн (эфир от 22.02.2021)

В плену у прошлого: смотреть 9 серию онлайн (эфир от 22.02.2021)
Лига Смеха. Битва Титанов: смотреть выпуск онлайн (эфир от 19.02.2021)

Лига Смеха. Битва Титанов: смотреть выпуск онлайн (эфир от 19.02.2021)
В плену у прошлого: смотреть 10 серию онлайн (эфир от 22.02.2021)

В плену у прошлого: смотреть 10 серию онлайн (эфир от 22.02.2021)
В плену у прошлого: смотреть 11 серию онлайн (эфир от 23.02.2021)

В плену у прошлого: смотреть 11 серию онлайн (эфир от 23.02.2021)

Популярное видео

В плену у прошлого: смотреть 9 серию онлайн (эфир от 22.02.2021)

В плену у прошлого: смотреть 9 серию онлайн (эфир от 22.02.2021)
Лига Смеха. Битва Титанов: смотреть выпуск онлайн (эфир от 19.02.2021)

Лига Смеха. Битва Титанов: смотреть выпуск онлайн (эфир от 19.02.2021)
В плену у прошлого: смотреть 10 серию онлайн (эфир от 22.02.2021)

В плену у прошлого: смотреть 10 серию онлайн (эфир от 22.02.2021)
В плену у прошлого: смотреть 11 серию онлайн (эфир от 23.02.2021)

В плену у прошлого: смотреть 11 серию онлайн (эфир от 23.02.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK