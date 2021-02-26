Полнолуние 27 февраля 2021: что можно и нельзя делать?

Полнолуние 27 февраля 2021: что можно и нельзя делать?

Какие особенности имеет полнолуние 27 февраля и как его провести?

Завтра, 27 февраля, над Землей взойдет полная Луна. В этот раз спутник Земли будет находиться в созвездии Девы.

Особенности полнолуния в феврале

Полнолуние – особенная фаза Луны, когда влияние спутника на все живое достигает своего пика, ощущает это и человек.

По мнению астрологов, в ближайшее полнолуние люди будут стремиться прежде всего к ясности и порядку. Желательно не давать волю эмоциям.

День будет достаточно гармоничным, вы сможете находиться в равновесии.

Если же ощутите избыток сил, то направьте их на спорт или физический труд, сдерживайте себя от агрессии.

Что можно делать в полнолуние в феврале

Полнолуние в феврале считается хорошим временем для любой активности, кропотливой работы, требующей внимательности. Период назван плодотворным для творчества.

Лучше отложить решение сложных проблем на другой день.

Напомним,