Полнолуние 27 февраля 2021: что можно и нельзя делать?
Какие особенности имеет полнолуние 27 февраля и как его провести?
Завтра, 27 февраля, над Землей взойдет полная Луна. В этот раз спутник Земли будет находиться в созвездии Девы.
Особенности полнолуния в феврале
По мнению астрологов, в ближайшее полнолуние люди будут стремиться прежде всего к ясности и порядку. Желательно не давать волю эмоциям.
День будет достаточно гармоничным, вы сможете находиться в равновесии.
Если же ощутите избыток сил, то направьте их на спорт или физический труд, сдерживайте себя от агрессии.
Что можно делать в полнолуние в феврале
Лучше отложить решение сложных проблем на другой день.
Напомним,