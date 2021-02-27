Гороскоп на 28 февраля 2021 для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 28 февраля 2021 для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 28.02.2021 года. Прогнозы астрологов для представителей каждого знака Зодиака.

Узнайте свой гороскоп на 28 февраля 2021 года, воскресенье.

Знак месяца — Рыбы.

Гороскоп Овен. Не реагируйте на агрессивность окружающих, она с вами не связана.

Сегодня не бойтесь говорить и высказывать свое мнение, вы сможете убедить всех в своей правоте и победить.

Гороскоп Близнецы. Не меняйте свое мнение под влиянием момента или слов окружающих.

Гороскоп Рак. Если готовы принять решение, не медлите. Переломный момент скоро наступит.

Гороскоп Лев. Не все средства хороши для выполнения целей, помните о тех, кто может пострадать.

Близкие могут устроить осаду с целью заставить вас изменить мнение, но делать это нельзя! Стойте на своем!

Гороскоп Весы. Вам сегодня звезды рекомендуют решиться на важный поступок, просчитав последствия.

Гороскоп Скорпион. Пришло время помириться с человеком, который незаслуженно на вас обиделся.

Гороскоп Стрелец. Уважение нужно подпитывать поступками, поэтому не бойтесь поставить на место внезапного провокатора.

. Общение не будет лучшим вариантом в воскресенье, лучше займитесь делами, работой или любимым хобби.

Гороскоп Водолей. Ограничьте хотя бы в выходной день свои потоки информации, отдохните от новостей.

Гороскоп Рыбы. Сделать важный жизненный выбор поможет интуиция: взвешивая все за и против, необходимо прислушаться именно.

Напомним,