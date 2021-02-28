Гороскоп на 1 марта 2021 для всех знаков Зодиака

28 февраля 2021 15:00 Алла Лысак
Гороскоп на 1 марта 2021 для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 1 марта 2021 для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Гороскоп на 01.03.2021 года. Прогнозы астрологов для представителей каждого знака Зодиака.

Узнайте свой гороскоп на 1 марта 2021 года, понедельник.

Знак месяца —  Рыбы.                

Гороскоп Овен. Эмоций будет много, и все они, если верить астрологам, окажутся положительными!

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Гороскоп Телец. Больше слушайте, чтобы узнать важные вещи, поменьше говорите, дабы не раскрыть личную тайну или чужой секрет.

Гороскоп Близнецы. Звезды призывают вас не бояться рисковых предприятий, они окажутся удачными. 

Гороскоп Рак. В первый день весны вам могут поручить важное дело на работе, не стрессируйте из-за этого. 

Гороскоп Лев. Сегодня постарайтесь четко и ясно формулировать свои мысли, чтобы избежать недопонимания. 

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Гороскоп Дева. Звезды призывают вас повременить с шоппингом, особенно если серьезных денежных поступлений пока нет. 

Гороскоп Весы. Вам не придется работать для решения проблем, поможет стечение обстоятельств. 

Гороскоп Скорпион. Решившись на какой-то безумный поступок, вы можете стать главной темой для обсуждения окружающими. 

Гороскоп Стрелец. Астрологи полагают, что вы получите заманчивые новости о работе. 

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Гороскоп Козерог. На работе придется совершить небольшой подвиг, чтобы распутать клубок проблем, организованных другими. 

Гороскоп Водолей. Любая интеллектуальная деятельность принесет результаты и, возможно, прибыль. 

Гороскоп Рыбы. Не лучшее время, чтобы что-то покупать, приобретение может вскоре вас разочаровать. 

Напомним,

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