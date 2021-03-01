Гороскоп на 2 марта 2021 для всех знаков Зодиака

1 марта 2021 14:30 Алла Лысак
Гороскоп на 2 марта 2021 для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 2 марта 2021 для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Гороскоп на 02.03.2021 года. Прогнозы астрологов для представителей каждого знака Зодиака.

Узнайте свой гороскоп на 2 марта 2021 года, вторник.

Знак месяца —  Рыбы.                 

Гороскоп Овен. Крайне благоприятно пройдет разговор с начальником, даже если вы прямо и откровенно попросите повысить вас. 

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Гороскоп Телец. Соблюдайте в делах строгую последовательность, не беритесь за новые дела, не завершив все текущие задания. 

Гороскоп Близнецы. Нельзя заниматься строительством стратегии, так и не определившись с тем, чего вы хотите. 

Гороскоп Рак. Планируете покупку? Именно сегодня приобретения будут максимально удачными и долговечными. 

Гороскоп Лев. Звезды советуют вам начать проект, который вы давно планировали. Условие такое: он должен быть максимально грандиозным. 

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Гороскоп Дева. Есть смысл потратить все свободное время на основательную подготовку к проекту, который для вас важен. 

Гороскоп Весы. Ощутив ложь, не молчите ни в коем случае, иначе в следующий раз вам соврут о чем-то важном. 

Гороскоп Скорпион. Страхи необходимо оставить в прошлом и взяться за тот самый рисковый проект, от которого вы раньше отказались. 

Гороскоп Стрелец. Работа, о которой вы долгое время мечтали, может, наконец, оказаться доступной. 

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Гороскоп Козерог. Нет лучшего момента для неформального общения, пригласите друзей в кафе или к себе домой. Все пройдет отлично. 

Гороскоп Водолей. Вы будете генерировать новые идеи, которые обязательно стоит записать!

Гороскоп Рыбы. Важно избегать нетерпимости и раздражения в отношении с близкими людьми.

Напомним,

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