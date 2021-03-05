Гороскоп на 6 марта 2021 для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 6 марта 2021 для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 06.03.2021 года. Прогнозы астрологов для представителей каждого знака Зодиака.

Узнайте свой гороскоп на 6 марта 2021 года, субботу.

Знак месяца — Рыбы.

Гороскоп Овен. Решение принимайте один раз, не меняйте его, даже если кто-то из окружения не согласен.

Оставайтесь спокойным в море страстей, которые вас даже не касаются. Сдержанность вас спасет от неприятностей.

Гороскоп Близнецы. Сплетни, которые достигнут ваших ушей, еще раз подтвердят, что вы интересный человек.

Гороскоп Рак. Звезды призывают вас минимизировать общение с людьми, потому что достигнуть взаимопонимания вам будет сложно.

Гороскоп Лев. Спокойствие в любой ситуации — девиз субботы. Если вас хотят вывести из себя, не позволяйте им.

Выгодное на первый взгляд деловое предложение вскоре окажется пустышкой. Не расстраивайтесь.

Гороскоп Весы. В домашней ссоре, которая не коснулась вас прямо, желательно играть роль нейтральной Швейцарии.

Гороскоп Скорпион. Откажитесь от встречи, на которой решится ваше деловое будущее, время судьбоносных решений еще не настало.

Гороскоп Стрелец. Проблемы вы можете создать себе сами, если не справитесь с эмоциями, одолевающими вас.

. Сегодня легко перегнуть палку, а потом пострадать от этого. Поэтому соблюдайте умеренность во всем!

Гороскоп Водолей. Лучше повременить с финансовыми операциями, деньги могут уйти не туда.

Гороскоп Рыбы. Велика вероятность нажить себе врагов из-за необдуманных или неудачных высказываний.

Напомним,