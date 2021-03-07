Гороскоп на неделю с 8 по 14 марта 2021 года для всех знаков Зодиака

Гороскоп на неделю с 8 по 14 марта 2021 года для всех знаков Зодиака

Правдивый астрологический прогноз на неделю (08.03.2021 — 14.03.2021) для всех знаков Зодиака. Читайте гороскоп на неделю на tv.ua.

ОВЕН (21.03–20.04)

Если не сдержать накопившееся раздражение, рабочая неделя может начаться с конфликта. Но в дальнейшем различные контакты будут только на пользу – выходите в люди.

Любовь. На вечеринку стоит принарядиться.

Здоровье. Бег, быстрая ходьба, танцы и подобное чревато травмами.

Финансы. Чтобы сэкономить в праздник, проявите креативный подход.

ТЕЛЕЦ (21.04–20.05)

Как следует отпраздновав, сконцентрируйтесь на рабочих процессах, чтобы вас никто не мог ни в чем упрекнуть. А вот в конце недели в охотку пообщайтесь с родными или друзьями.

Любовь. Понедельник – время романтики и сюрпризов.

Здоровье. Пора включать режим «после праздника».

Финансы. Умение убеждать сыграет в вашу пользу.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05–21.06)

Деловые и карьерные вопросы идеально решать в первой половине недели, поскольку чем ближе к новолунию, тем больше непредвиденных препятствий. В выходные лучше полноценно отдохнуть и сделать несколько мелких покупок.

Любовь. Те, кто в ссоре, – ловите шанс помириться.

Здоровье. Вредные привычки вреднее, чем кажутся.

Финансы. Существенные траты, не связанные с праздником, не рекомендованы.

РАК (22.06–22.07)

Праздничный выходной может ознаменоваться грандиозной ссорой, после которой даже мелочи будут выбивать из колеи. Потому заранее примите меры, чтобы сохранить душевное равновесие, а о материальных вопросах подумаете позже.

Любовь. Освежить совместную жизнь может небольшой вояж. Главное – спокойно договориться.

Здоровье. Подавленные эмоции до добра не доведут.

Финансы. Пятница – тоже рабочий день: воспользуйтесь возможностями.

ЛЕВ (23.07–23.08)

Энергии Луны могут ухудшать и настроение, и работоспособность. Однако сейчас вам будет проще понять причины поступков окружающих и избежать ошибок. Чтобы восстановиться, начало уик-энда проведите в одиночестве.

Любовь. Есть шанс встретить человека, настроенного серьезно.

Здоровье. Обыкновенная ходьба на свежем воздухе может быть целительной.

Финансы. Обновите интерьер к весне – купите новые аксессуары.

ДЕВА (24.08–23.09)

Значимых событий не предвидится, наоборот – предстоит планомерно заниматься рутинными задачами. Зато никаких помех не предвидится, и удастся завершить те процессы, которые уже и так слишком затянулись.

Любовь. В понедельник есть шанс заинтересовать собой подходящего человека.

Здоровье. Если беспокоят сердце и сосуды, проконсультируйтесь со специалистом.

Финансы. Удачное время для работы с документами, в частности отчетными, составления бюджета.

ВЕСЫ (24.09–23.10)

Воздействие Луны будет ощутимо разве что к концу недели, когда придется делать то, что просто полагается делать, – например, сдать отчет, навести порядок и т. д. В остальное время активность и общительность подарят немало приятных моментов.

Любовь. Стабильным парам подойдет скромный праздник на двоих.

Здоровье. Проблемы вероятны у домашних питомцев.

Финансы. Идея, казавшаяся шуткой, может оказаться вполне перспективной.

СКОРПИОН (24.10–22.11)

Вероятно, возникнет ощущение, что вы не совпадаете со временем – то ли оно спешит, то ли вы отстаете. Не беспокойтесь: главное – в среду напомнить о своих заслугах, причем как работодателю, так и собственной половинке.

Любовь. В новых отношениях вероятны приступы ревности – с обеих сторон.

Здоровье. Внимания потребует сердце, но ситуация вряд ли критичная. ЭКГ не помешает.

Финансы. Можно сменить место работы или карьерную позицию.

СТРЕЛЕЦ (23.11–21.12)

Звезды сулят сказочную удачу. Ваша цель – не упустить представляющиеся шансы, в чем помогут достаточно громкие подсказки внутреннего голоса. Разве что в пятницу возможны неурядицы у тех, кто давно в отношениях.

Любовь. Если планировали беременность, можно прикупить пару тестов.

Здоровье. Можно (а то и нужно) посетить стоматолога.

Финансы. Покупайте и продавайте – сделки будут удачными.

КОЗЕРОГ (22.12–20.01)

Не вздумайте сидеть сложа руки – невзирая на фазу Луны, для вас сейчас наступает период существенных перемен, и все зависит от вашей активности. В субботу даже удастся разрешить давно зависшую проблему. Ну а в пятницу полагается повеселиться!

Любовь. Разногласия возможны в воскресенье.

Здоровье. Есть риск переутомиться – рассчитывайте свои силы.

Финансы. Не планируйте слишком уж щедрые расходы – праздник слегка «съел» бюджет.

ВОДОЛЕЙ (21.01–20.02)

Проявите себя с лучшей стороны, и удача вам улыбнется. Не ограничивайтесь одной сферой и ставьте именно себя во главу угла. Именно сейчас вы можете отказать тем, кто требует от вас невозможного, и сделать то, что считали невозможным сами.

Любовь. Разберитесь в своих чувствах – вдвоем с тем, кто рядом.

Здоровье. Осторожнее с незнакомыми блюдами.

Финансы. Удачный период начинается со вторника.

РЫБЫ (21.02–20.03)

Внутреннее чутье подскажет, к кому именно обратиться за требуемой помощью, – пусть даже это окажется не самый близкий человек. На рабочем месте придется создавать видимость труда, потому что одолеет некоторая рассеянность. идей.

Любовь. Вы можете стать звездой праздничной вечеринки.

Здоровье. Вероятны сбои в работе сердечно-сосудистой системы.

Финансы. Планируйте шопинг на воскресенье.