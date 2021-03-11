Гороскоп на 12 марта 2021 для всех знаков Зодиака

11 марта 2021 14:30 Алла Лысак
Гороскоп на 12 марта 2021 для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 12 марта 2021 для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Гороскоп на 12.03.2021 года. Прогнозы астрологов для представителей каждого знака Зодиака.

Узнайте свой гороскоп на 12 марта 2021 году, пятницу.

Знак месяца —  Рыбы.                 

Гороскоп Овен. Общение желательно сократить до необходимого минимума с самыми близкими. 

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Гороскоп Телец. Займитесь улучшением своего личного пространства, уберите лишнее, купите несколько красивых безделушек на стол.

Гороскоп Близнецы. Благоприятное время для наведения порядка в документах в компьютере или на бумаге. 

Гороскоп Рак. Вы сегодня особенно ранимы, агрессия окружающего мира может показаться вам слишком интенсивной. 

Гороскоп Лев. В этот день вам сложно достичь взаимопонимания с людьми буквально по любым вопросам. 

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Гороскоп Дева. Не стоит уделять столько внимания критике близкого человека, возможно, он просто был обижен на вас.

Гороскоп Весы. Очистите свой дом от негативной энергетики, выбросив вещи, напоминающие вам о чем-то плохом. 

Гороскоп Скорпион. Еще не время затевать что-то новое и глобальное, позади  у вас остались неразрешенные вопросы. 

Гороскоп Стрелец. Держитесь на расстоянии от конфликтов, которые вас не касаются, не только на работе, но и дома. 

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Гороскоп Козерог. Сохраняйте хладнокровие в любой ситуации, тогда и трудности окажутся посильными и совсем незначительными. 

Гороскоп Водолей. Делами – особенно финансовыми – сегодня лучше не заниматься: успеха все равно не добиться.

Гороскоп Рыбы.  Между вами и финансовыми успехами может встать банальная усталость. 

Напомним,

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