Лунный календарь: гороскоп на 12 марта 2021 года для всех знаков Зодиака

12 марта 2021 00:30 Алла Лысак
Лунный календарь: гороскоп на 12 марта 2021 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 12 марта 2021 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Рыбы.

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Период лунных Рыб не подходит для работы, требующей от вас высокого уровня концентрации. В это время интеллектуальные способности несколько ослаблены, вам больше хочется мечтать о будущем, чем разбираться с текущими проблемами. 

Лучше потратить это время на активный отдых, увлекательное путешествие или посвятить себя искусству. 

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Наступает двадцать девятый лунный день, довольно неблагоприятный из-за пониженного жизненного тонуса. Могут проявить себя хронические болезни, даже депрессивные состояния. Сторонитесь обмана и иллюзий. Лучше провести время с близкими людьми, без конфликтов. 

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