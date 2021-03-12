Лунный календарь: гороскоп на 12 марта 2021 года для всех знаков Зодиака

Лунный гороскоп на 12 марта 2021 года для всех знаков Зодиака

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Рыбы.

Период лунных Рыб не подходит для работы, требующей от вас высокого уровня концентрации. В это время интеллектуальные способности несколько ослаблены, вам больше хочется мечтать о будущем, чем разбираться с текущими проблемами.

Лучше потратить это время на активный отдых, увлекательное путешествие или посвятить себя искусству.

Наступает двадцать девятый лунный день, довольно неблагоприятный из-за пониженного жизненного тонуса. Могут проявить себя хронические болезни, даже депрессивные состояния. Сторонитесь обмана и иллюзий. Лучше провести время с близкими людьми, без конфликтов.