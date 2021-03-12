Гороскоп на неделю с 15 по 21 марта 2021 года для всех знаков Зодиака

Гороскоп на неделю с 15 по 21 марта 2021 года для всех знаков Зодиака

Правдивый астрологический прогноз на неделю (15.03.2021 — 21.03.2021) для всех знаков Зодиака. Читайте гороскоп на следующую неделю на tv.ua.

ОВЕН (21.03–20.04)

Вполне успешный период, особенно если не сбавлять темп и заявлять о себе в сфере заработка и карьеры, не завышая личную планку. Вот только в чувствах новому знакомому не спешите признаваться.

Любовь. В понедельник прислушайтесь к интуиции.

Здоровье. Физические нагрузки вводите мягко.

Финансы. Середина недели сулит удачу.

ТЕЛЕЦ (21.04–20.05)

В начале недели возможны трудности с концентрацией на рабочих вопросах, но затем удача настроит на нужную волну. Главное – не строить кислую мину, если внимания потребуют рутинные занятия.

Любовь. Одиночкам следует активно проводить выходные.

Здоровье. Пора укреплять опорно-двигательную систему – больше гуляйте.

Финансы. Уик-энд удачен для крупных вложений, в частности в обучение.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05–21.06)

Ваша задача – сохранить уверенность в себе до четверга, когда ночное светило войдет в ваш знак и подарит заряд энергии. Однако не переусердствуйте в попытках проявлять задор, чтобы не показаться взбалмошным.

Любовь. Для признаний момент надо еще уловить…

Здоровье. На этой неделе особенно необходим своевременный отдых.

Финансы. В среду не пытайтесь делить спорное имущество.

РАК (22.06–22.07)

Постарайтесь не реагировать на рабочие ситуации, даже если они задевают некие личные струнки. Полезный совет по этому поводу и просто поддержку могут дать друзья и те знакомые, которые перейдут в этот ранг.

Любовь. Если не знаете как поступить, посоветуйтесь с теми, кто постарше.

Здоровье. Не налегайте на алкоголь в выходные.

Финансы. Помощи могут потребовать родные вашей половинки.

ЛЕВ (23.07–23.08)

Понедельник сулит продуктивное общение как с теми, кого давно знаете, так и с новыми людьми. А вот дальше возможны несколько напряженных дней, на которые лучше не планировать ничего важного. В уик-энд просто расслабляйтесь.

Любовь. Важный разговор можно провести в четверг.

Здоровье. Есть вероятность травмировать ступни.

Финансы. Середина недели не слишком благоприятна.

ДЕВА (24.08–23.09)

Постарайтесь закончить важные проекты до пятницы – и тогда же блистательно представить результаты начальству. Даже если устали, рачительно пополняя семейный бюджет, не пренебрегайте визитом к старшим родственникам.

Любовь. Сейчас, как никогда, важно искренне говорить друг с другом.

Здоровье. Трудовое рвение может обострить проблемы в этой сфере.

Финансы. Чтобы справиться с бытовыми проблемами, потребуется помощь семьи.

ВЕСЫ (24.09–23.10)

Текущий период начнется с проволочек и недоразумений, вызванных расположением светил. Имейте это в виду и не замыкайтесь в обиде и сомнениях, а просто делайте свое дело и не забудьте приятно провести время в хорошей компании в выходные.

Любовь. Объект вашего интереса, кажется, готов смягчиться.

Здоровье. Будьте осторожны с едой в поездках.

Финансы. Новые дела лучше не начинать во вторник.

СКОРПИОН (24.10–22.11)

Вы готовы довериться человеку, который обещает заняться вашими делами на этой неделе? Если нет, то будьте готовы, что неприятности свалятся как снег на голову и перепортят планы и настроение.

Любовь. Открывшийся секрет вряд ли порадует.

Здоровье. Подготовьтесь к противостоянию стрессу: дыхательные практики, фитопрепараты – на ваш выбор.

Финансы. Держите свои деньги при себе и чужих не занимайте.

СТРЕЛЕЦ (23.11–21.12)

Нужно столько всего сделать и доделать, что хочется опустить руки или ввязаться в бодрящую ссору. Но куда правильнее высыпаться, правильно питаться и заниматься спортом. Если чувствительны к астроэнергиям, уик-энд стоит провести в уединении.

Любовь. Она нечаянно нагрянет в понедельник. Если, конечно, ваше сердце свободно.

Здоровье. Возможно снижение общего тонуса организма.

Финансы. Кто-то из близкого окружения готовит для вас подарок.

КОЗЕРОГ (22.12–20.01)

Сложности довольно спокойной недели связаны со сферой общения и эмоций. Здесь возможны две крайности: либо предельная сухость, которая будет обижать окружающих, либо жесткое давление, что вызовет ответную реакцию.

Любовь. Вместо высказывания претензий сделайте тому, кто рядом, что-то приятное.

Здоровье. Эффективны будут уходовые процедуры.

Финансы. Одним «спасибо» не отделаетесь.

ВОДОЛЕЙ (21.01–20.02)

Энергии должно хватить на то, чтобы справиться с «волнистым» периодом чередования успехов и неудач, да еще и найти идею, как подзаработать. Родственники могут вывести из себя, но не затягивайте ссору.

Любовь. Дайте шанс тому, кто смотрит на вас нежным взглядом.

Здоровье. Восстанавливаться поможет качественный сон.

Финансы. Командировки пройдут результативно.

РЫБЫ (21.02–20.03)

Целей и задач столько, что без списка не обойтись даже тем, кто обычно полагается на крепкую память. Однако кому-то придется заниматься рабочими процессами, а кого-то поглотят внутрисемейные дела.

Любовь. Выходные могут принести разочарование в партнере.

Здоровье. Внезапная простуда может сорвать планы – соблюдайте меры предосторожности!

Финансы. Не ввязывайтесь в слишком «многолюдные» проекты.