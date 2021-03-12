Гороскоп на 13 марта 2021 для всех знаков Зодиака

12 марта 2021 14:30 Алла Лысак
Гороскоп на 13 марта 2021 для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 13 марта 2021 для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Гороскоп на 13.03.2021 года. Прогнозы астрологов для представителей каждого знака Зодиака.

Узнайте свой гороскоп на 13 марта 2021 году, субботу. 

Знак месяца —  Рыбы.                  

Гороскоп Овен. День благоприятен для отдыха, отпустите проблемы, заняться которыми прямо сейчас не можете. 

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Гороскоп Телец. Ваша независимость стала проблемой в отношениях, помните о надобности идти на компромиссы. 

Гороскоп Близнецы. Возможно, у вас и появится желание заняться какими-то делами, но астрологи советуют только покой и тишину. 

Гороскоп Рак. Если ощущаете нехватку энергии, выходите на улицу и черпайте ее из природы. 

Гороскоп Лев. Вам сегодня рекомендуется вспомнить поговорку: мы то, что мы едим; и не налегать на жирности. 

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Гороскоп Дева. Выходной день поможет вам взглянуть на свою повседневность и оставить в прошлом вещи, которые перестали быть актуальными или приносить удовольствие. 

Гороскоп Весы. Ожидается приятный и неожиданный сюрприз от близкого человека. 

Гороскоп Скорпион. Вселенная посылает вам много подсказок, будьте немного внимательнее, чтобы своевременно заметить их. 

Гороскоп Стрелец. Если есть ощущения, что вы выбрали не ту дорогу, не бойтесь вернуться к перекрестку. 

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Гороскоп Козерог. Все деловые встречи желательно проводить в неформальной обстановке, чтобы партнеры расслабились. 

Гороскоп Водолей. Чем меньше будете говорить, тем лучше: под воздействием минутных эмоций можно сболтнуть лишнего.

Гороскоп Рыбы. Прислушивайтесь к голосу разума, эмоции могут и будут вредить. 

Напомним,

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