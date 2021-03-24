Гороскоп на 25 марта 2021 для всех знаков Зодиака

24 марта 2021 14:30 Алла Лысак
Гороскоп на 25 марта 2021 для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 25 марта 2021 для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Гороскоп на 25.03.2021 года. Прогнозы астрологов для представителей каждого знака Зодиака.

Узнайте свой гороскоп на 25 марта 2021 года, четверг. 

Знак месяца —  Овен (с 21 марта по 20 апреля).                      

Гороскоп Овен. Доведите до ума дела, которые начали довольно давно, не переключаясь на что-то новое. 

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Гороскоп Телец. Звезды считают, что вы слишком часто начали в мыслях возвращаться в прошлое, а ведь ваша жизнь проходит мимо!

Гороскоп Близнецы. Между вами и любимыми людьми могут встать конфликты, начавшиеся из-за какой-то мелочи. 

Гороскоп Рак. Не бойтесь побеседовать с начальством о возможном повышении заработной платы. 

Гороскоп Лев. Из-за внезапного приступа плохого настроения вы можете не успеть сделать на работе все задуманное. 

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Гороскоп Дева. Вселенная поможет вам решиться на кардинальные перемены, которые давно назревали в семье или на работе. 

Гороскоп Весы. Прекращайте тратить время на убеждение людей, не склонных к кому-то прислушиваться. 

Гороскоп Скорпион. Если что-то портит вам настроение, просто прекратите об этом постоянно думать. 

Гороскоп Стрелец. Встреча с человеком из прошлого, увы, не стоит потраченного на нее времени. 

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Гороскоп Козерог. На работе все будет стабильно хорошо, а на личном фронте возможны резкие и позитивные сдвиги. 

Гороскоп Водолей. Придется учиться принимать молниеносные решения, оценивая все риски за пару минут 

Гороскоп Рыбы. К предложению занять новую должность или перейти на другую работу необходимо отнестись без спешки.

Напомним,

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