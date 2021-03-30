Павел Глоба назвал удачные даты в апреле 2021 года
Астролог считает, что апреле каждый знак Зодиака может исполнить свою мечту, если воспользуется благоприятными датами.
По словам Павла Глобы, в апреле людей ожидает несколько дат, предназначенных для налаживания любого рода дел.
В такие дни можно исправлять ошибки прошлого и закладывать мощную основу для будущего успеха, а также мириться и заводить отношения.
В апреле звезды будут благосклонны, месяц пройдет стабильно и спокойно, разве что мелкие неурядицы могут возникнуть. Постарайтесь уделить внимание семейным делам, наладить связи.
- 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 27 апреля.
Астролог подчеркнул, что в эти дни Луна и созвездия сочетаются максимально удачно.
Напомним,