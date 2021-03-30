Павел Глоба назвал удачные даты в апреле 2021 года

30 марта 2021 00:30 Алла Лысак
Павел Глоба назвал удачные даты в апреле 2021 года
Павел Глоба назвал удачные даты в апреле 2021 года
pixabay.com

Астролог считает, что апреле каждый знак Зодиака может исполнить свою мечту, если воспользуется благоприятными датами.

По словам Павла Глобы, в апреле людей ожидает несколько дат, предназначенных для налаживания любого рода дел.

В такие дни можно исправлять ошибки прошлого и закладывать мощную основу для будущего успеха, а также мириться и заводить отношения.

В апреле звезды будут благосклонны, месяц пройдет стабильно и спокойно, разве что мелкие неурядицы могут возникнуть. Постарайтесь уделить внимание семейным делам, наладить связи.

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Что касается фартовых дат, то Глоба выделил такие удачные дни:

  • 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 27 апреля. 

Астролог подчеркнул, что в эти дни Луна и созвездия сочетаются максимально удачно.

Напомним,

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