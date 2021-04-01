Павел Глоба дал совет знакам Зодиака, как провести первую неделю апреля

1 апреля 2021 00:30 Алла Лысак
Павел Глоба дал совет знакам Зодиака, как провести первую неделю апреля
Павел Глоба дал совет знакам Зодиака, как провести первую неделю апреля
pixabay.com

Известный астролог Павел Глоба рассказал, что принесет первая неделя апреля знакам Зодиака, дав совет, как ее провести максимально продуктивно.

Овен, начало месяца будет для вас насыщенным, потребуется максимум концентрации на работе.

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Телец, берегите свою нервную систему, воспринимайте проблемы проще, можете заняться саморазвитием и обучением.

Близнецы, у вас появится шанс наладить свою личную жизнь. 

Рак, вас ожидают финансовые испытания, поэтому очень важно жить по средствам и экономить, если возникает необходимость.

Лев, вам будет полезно побыть наедине с собой, чтобы разобраться в дальнейших планах и целях.

Дева, начало недели будет вялым, но если вы позволите себе расслабиться, то все выходные будете работать за троих.

Весы, наберитесь терпения, черную полосу нужно просто переждать, уже к концу недели ситуация наладится.

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Скорпион, не допускайте переутомление, не ждите, что проблемы в личной жизни разрешатся сами по себе, действуйте. 

Стрелец, к вам вернется финансовая удача, не бездействуйте!

Козерог, Глоба рекомендует вам сменить обстановку и отдохнуть, велик риск истратить все силы.

Водолей, сконцентрируйтесь на делах семейных, старайтесь не оставаться в одиночество на долгий срок.

Рыбы, ваше воображение поможет в работе.

Напомним,

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