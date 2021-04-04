Гороскоп на неделю с 5 по 11 апреля 2021 года для всех знаков Зодиака
Правдивый астрологический прогноз на неделю (05.04.2021 — 11.04.2021) для всех знаков Зодиака. Читайте гороскоп на следующую неделю на tv.ua.
ОВЕН (21.03–20.04)
Любовь. Разберитесь с собственными требованиями к партнеру – имеющемуся или будущему.
Здоровье. Если склонны к аллергии, запаситесь прописанными средствами.
Финансы. Возможны поступления в четверг.
ТЕЛЕЦ (21.04–20.05)
Во вторник вероятны конфликты на работе, которые могут помешать карьерному росту. Неприятные известия способны подпортить настроение, поэтому порадуйте себя чем-нибудь в выходные.
Любовь. Интересуясь жизнью близкого человека, не забывайте о личных границах.
Здоровье. Справиться с тягой к вредным продуктам сейчас будет проще.
Финансы. Не гонитесь за скорой прибылью: тише едешь – дальше будешь.
БЛИЗНЕЦЫ (21.05–21.06)
В выходные устройте себе встречу с друзьями, конечно, соблюдая меры предосторожности. Она поможет расслабиться после напряженной трудовой недели, а возможно, и отпраздновать карьерное достижение.
Любовь. Если у того, с кем встречаетесь, нет серьезных намерений, отношения стоит завершить.
Здоровье. Опасайтесь простуд – последствия будут затяжными.
Финансы. Распорядиться средствами правильно удастся в первые дни недели.
РАК (22.06–22.07)
Любовь. Не позволяйте ревности туманить вам мозг.
Здоровье. Возможно внезапное обострение хронических заболеваний.
Финансы. Удачный период начнется в четверг.
ЛЕВ (23.07–23.08)
Рутина не располагает к позитивным эмоциям, а дальнейший срыв планов и вовсе может привести к вспышкам негодования либо полной подавленности. Отдушину найдете в общении с любимыми родственниками.
Любовь. Период ссор нужно просто пережить.
Здоровье. Курение только ухудшит проявления авитаминоза.
Финансы. Не упустите знакомство с интересным человеком.
ДЕВА (24.08–23.09)
Начиная с четверга энергии Луны будут крайне неблагоприятны, так что не стоит планировать важные дела. Также нельзя игнорировать сигналы организма. Уик-энд лучше провести в спокойном режиме.
Любовь. Включайте очарование в полную силу.
Здоровье. Проблемы вероятны во второй половине недели.
Финансы. Творческие порывы получат достойное вознаграждение.
ВЕСЫ (24.09–23.10)
Понедельник – довольно напряженный в эмоциональном плане день, и для вас главное – не сорваться на близких. А еще не планируйте ничего важного на выходные – планеты не на вашей стороне.
Здоровье. Под угрозой дыхательные пути – вплоть до бронхов.
Финансы. Такую привлекательную идею для обогащения стоит сначала проверить.
СКОРПИОН (24.10–22.11)
Если работа требует, а карантин позволяет, проводите деловые встречи очно. Оставаясь дома, не конфликтуйте с близкими. А кое-кого ожидает судьбоносная романтическая встреча.
Любовь. Если в ссоре, помиритесь к концу недели.
Здоровье. Проверьте и поддержите работу сердца.
Финансы. Ожидаются хорошие новости.
СТРЕЛЕЦ (23.11–21.12)
То самое время, когда не помешает подстелить соломки – причем во всех сферах жизни. Главное – не тревожьтесь из-за невнятных слухов, которые которыми будет щедро делиться ваше окружение.
Любовь. Постарайтесь больше доверять избраннику, чтобы не испортить уик-энд.
Здоровье. Своевременное обследование может выявить бессимптомный недуг.
Финансы. Ищите подработку или открывайте собственное дело.
КОЗЕРОГ (22.12–20.01)
Благоприятный и активный период, когда своими силами можно добиться желанных перемен к лучшему, а также получить удовольствие от того, что делаете. А с бытовыми вопросами будут готовы помочь домочадцы.
Любовь. Свидания в выходные – не лучшая идея.
Здоровье. Головная боль – признак стресса. Действуйте комплексно.
Финансы. Сотрудничайте с профессионалами.
ВОДОЛЕЙ (21.01–20.02)
Любовь. Будьте деликатны с тем, кто по сердцу.
Здоровье. В зоне риска – мочеполовая система.
Финансы. Положительные перемены возможны начиная с четверга.
РЫБЫ (21.02–20.03)
Открытость к общению – залог успеха на всех фронтах: от делового до личного. Однако творческим людям, скорее, захочется уединения – тогда не забудьте отключить телефон, чтобы не отвлекаться от создания шедевра.
Любовь. С идеальным для вас человеком может познакомить друг.
Здоровье. Эффективны косметические процедуры.
Финансы. Улучшение ситуации – в выходные.
По материалам журнала ТЕЛЕНЕДЕЛЯ №13 (Уже в продаже).