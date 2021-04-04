Гороскоп на неделю с 5 по 11 апреля 2021 года для всех знаков Зодиака

Гороскоп на неделю с 5 по 11 апреля 2021 года для всех знаков Зодиака

Правдивый астрологический прогноз на неделю (05.04.2021 — 11.04.2021) для всех знаков Зодиака. Читайте гороскоп на следующую неделю на tv.ua.

ОВЕН (21.03–20.04)

Понедельник потребует предельной собранности и сдержанности при выполнении трудовых обязанностей. А вот полезные связи возможно будет завести в среду.

Любовь. Разберитесь с собственными требованиями к партнеру – имеющемуся или будущему.

Здоровье. Если склонны к аллергии, запаситесь прописанными средствами.

Финансы. Возможны поступления в четверг.

ТЕЛЕЦ (21.04–20.05)

Во вторник вероятны конфликты на работе, которые могут помешать карьерному росту. Неприятные известия способны подпортить настроение, поэтому порадуйте себя чем-нибудь в выходные.

Любовь. Интересуясь жизнью близкого человека, не забывайте о личных границах.

Здоровье. Справиться с тягой к вредным продуктам сейчас будет проще.

Финансы. Не гонитесь за скорой прибылью: тише едешь – дальше будешь.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05–21.06)

В выходные устройте себе встречу с друзьями, конечно, соблюдая меры предосторожности. Она поможет расслабиться после напряженной трудовой недели, а возможно, и отпраздновать карьерное достижение.

Любовь. Если у того, с кем встречаетесь, нет серьезных намерений, отношения стоит завершить.

Здоровье. Опасайтесь простуд – последствия будут затяжными.

Финансы. Распорядиться средствами правильно удастся в первые дни недели.

РАК (22.06–22.07)

В начале недели все идет наперекосяк, и очень сложно удержаться от резких высказываний, но все же постарайтесь. Однако обиды не глотайте и обсуждайте проблемы, иначе сорветесь в выходные.

Любовь. Не позволяйте ревности туманить вам мозг.

Здоровье. Возможно внезапное обострение хронических заболеваний.

Финансы. Удачный период начнется в четверг.

ЛЕВ (23.07–23.08)

Рутина не располагает к позитивным эмоциям, а дальнейший срыв планов и вовсе может привести к вспышкам негодования либо полной подавленности. Отдушину найдете в общении с любимыми родственниками.

Любовь. Период ссор нужно просто пережить.

Здоровье. Курение только ухудшит проявления авитаминоза.

Финансы. Не упустите знакомство с интересным человеком.

ДЕВА (24.08–23.09)

Начиная с четверга энергии Луны будут крайне неблагоприятны, так что не стоит планировать важные дела. Также нельзя игнорировать сигналы организма. Уик-энд лучше провести в спокойном режиме.

Любовь. Включайте очарование в полную силу.

Здоровье. Проблемы вероятны во второй половине недели.

Финансы. Творческие порывы получат достойное вознаграждение.

ВЕСЫ (24.09–23.10)

Понедельник – довольно напряженный в эмоциональном плане день, и для вас главное – не сорваться на близких. А еще не планируйте ничего важного на выходные – планеты не на вашей стороне.

Любовь. Знакомьтесь и флиртуйте во вторник и среду.

Здоровье. Под угрозой дыхательные пути – вплоть до бронхов.

Финансы. Такую привлекательную идею для обогащения стоит сначала проверить.

СКОРПИОН (24.10–22.11)

Если работа требует, а карантин позволяет, проводите деловые встречи очно. Оставаясь дома, не конфликтуйте с близкими. А кое-кого ожидает судьбоносная романтическая встреча.

Любовь. Если в ссоре, помиритесь к концу недели.

Здоровье. Проверьте и поддержите работу сердца.

Финансы. Ожидаются хорошие новости.

СТРЕЛЕЦ (23.11–21.12)

То самое время, когда не помешает подстелить соломки – причем во всех сферах жизни. Главное – не тревожьтесь из-за невнятных слухов, которые которыми будет щедро делиться ваше окружение.

Любовь. Постарайтесь больше доверять избраннику, чтобы не испортить уик-энд.

Здоровье. Своевременное обследование может выявить бессимптомный недуг.

Финансы. Ищите подработку или открывайте собственное дело.

КОЗЕРОГ (22.12–20.01)

Благоприятный и активный период, когда своими силами можно добиться желанных перемен к лучшему, а также получить удовольствие от того, что делаете. А с бытовыми вопросами будут готовы помочь домочадцы.

Любовь. Свидания в выходные – не лучшая идея.

Здоровье. Головная боль – признак стресса. Действуйте комплексно.

Финансы. Сотрудничайте с профессионалами.

ВОДОЛЕЙ (21.01–20.02)

Пользуйтесь волной успеха, которая накатывает на ваш знак, и решайтесь на большие дела и значимые перемены. А кое-кто откроет, что любимое хобби приносит прибыль, и погрузится в него с головой.

Любовь. Будьте деликатны с тем, кто по сердцу.

Здоровье. В зоне риска – мочеполовая система.

Финансы. Положительные перемены возможны начиная с четверга.

РЫБЫ (21.02–20.03)

Открытость к общению – залог успеха на всех фронтах: от делового до личного. Однако творческим людям, скорее, захочется уединения – тогда не забудьте отключить телефон, чтобы не отвлекаться от создания шедевра.

Любовь. С идеальным для вас человеком может познакомить друг.

Здоровье. Эффективны косметические процедуры.

Финансы. Улучшение ситуации – в выходные.

По материалам журнала ТЕЛЕНЕДЕЛЯ №13 (Уже в продаже).