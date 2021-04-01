Павел Глоба: апрель будет опасным для некоторых знаков Зодиака

1 апреля 2021 15:10 Алла Лысак
Павел Глоба: апрель будет опасным для некоторых знаков Зодиака
Павел Глоба: апрель будет опасным для некоторых знаков Зодиака
pixabay.com

Астролог Павел Глоба рассказал, каким будет апрель для знаков Зодиака.

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По словам Глобы, апрель будет стабильным месяцем, однако без опасных дней не обойдется.

Если вы родились под знаком Зодиака Дева, то в апреле должны остерегаться огня. Именно он может стать причиной неприятных ЧП. Не стоит запускать фейерверки, пристально следите за безопасной эксплуатацией нагревательных приборов в доме или в квартире. 

Всем воздушным знакам (Близнецы, Водолей, Весы) Глоба рекомендует заняться профилактикой простудных заболеваний, дело в том, что в апреле у них возрастет риск подхватить инфекцию.

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Ракам, Скорпионам и Рыбам Глоба советует не выполнять работы на высоте, даже на лестницу не подниматься. Следите за состоянием зрения, органов ЖКТ, регулярно чистите зубы.

Во второй декаде апреля есть опасность попасть в финансовые дела сомнительного толка.

Напомним,

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