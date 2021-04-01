Павел Глоба: апрель будет опасным для некоторых знаков Зодиака
Астролог Павел Глоба рассказал, каким будет апрель для знаков Зодиака.
Если вы родились под знаком Зодиака Дева, то в апреле должны остерегаться огня. Именно он может стать причиной неприятных ЧП. Не стоит запускать фейерверки, пристально следите за безопасной эксплуатацией нагревательных приборов в доме или в квартире.
Всем воздушным знакам (Близнецы, Водолей, Весы) Глоба рекомендует заняться профилактикой простудных заболеваний, дело в том, что в апреле у них возрастет риск подхватить инфекцию.
Во второй декаде апреля есть опасность попасть в финансовые дела сомнительного толка.
Напомним,