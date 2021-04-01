Павел Глоба: апрель будет опасным для некоторых знаков Зодиака

Астролог Павел Глоба рассказал, каким будет апрель для знаков Зодиака.

По словам Глобы, апрель будет стабильным месяцем, однако без опасных дней не обойдется.

Если вы родились под знаком Зодиака Дева, то в апреле должны остерегаться огня. Именно он может стать причиной неприятных ЧП. Не стоит запускать фейерверки, пристально следите за безопасной эксплуатацией нагревательных приборов в доме или в квартире.

Всем воздушным знакам (Близнецы, Водолей, Весы) Глоба рекомендует заняться профилактикой простудных заболеваний, дело в том, что в апреле у них возрастет риск подхватить инфекцию.

Ракам, Скорпионам и Рыбам Глоба советует не выполнять работы на высоте, даже на лестницу не подниматься. Следите за состоянием зрения, органов ЖКТ, регулярно чистите зубы.

Во второй декаде апреля есть опасность попасть в финансовые дела сомнительного толка.

Напомним,