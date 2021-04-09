Лунный календарь: гороскоп на 9 апреля 2021 года для всех знаков Зодиака

9 апреля 2021 00:20 Алла Лысак
Лунный календарь: гороскоп на 9 апреля 2021 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 9 апреля 2021 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Рыбы.

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Период лунных Рыб ослабляет возможности к умственной концентрации. Воображение стремится увлечь наше сознание в мир иллюзий, из-за этого дела, требующие конкретики и внимательного подхода, даются с трудом. 

Лучше потратить это время на активный отдых, увлекательное путешествие или посвятить себя искусству.  

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Наступил двадцать седьмой лунный день, любая работа в этот день может продвигаться очень медленно. Звезды рекомендуют провести время с близкими, заняться старыми и неразрешенными делами. Вы можете взглянуть на все с другой точки зрения.

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