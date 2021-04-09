Лунный календарь: гороскоп на 9 апреля 2021 года для всех знаков Зодиака
9 апреля 2021 00:20
Лунный гороскоп на 9 апреля 2021 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com
Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Рыбы.
лунных Рыб ослабляет возможности к умственной концентрации. Воображение стремится увлечь наше сознание в мир иллюзий, из-за этого дела, требующие конкретики и внимательного подхода, даются с трудом.
Лучше потратить это время на активный отдых, увлекательное путешествие или посвятить себя искусству.