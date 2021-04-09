Лунный календарь: гороскоп на 9 апреля 2021 года для всех знаков Зодиака

Лунный гороскоп на 9 апреля 2021 года для всех знаков Зодиака

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Рыбы.

Период лунных Рыб ослабляет возможности к умственной концентрации. Воображение стремится увлечь наше сознание в мир иллюзий, из-за этого дела, требующие конкретики и внимательного подхода, даются с трудом.

Лучше потратить это время на активный отдых, увлекательное путешествие или посвятить себя искусству.

Наступил двадцать седьмой лунный день, любая работа в этот день может продвигаться очень медленно. Звезды рекомендуют провести время с близкими, заняться старыми и неразрешенными делами. Вы можете взглянуть на все с другой точки зрения.