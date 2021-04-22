Гороскоп на 23 апреля 2021 для всех знаков Зодиака

22 апреля 2021 14:30 Алла Лысак
Гороскоп на 23 апреля 2021 для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 23 апреля 2021 для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Гороскоп на 23.04.2021 года. Прогнозы астрологов для представителей каждого знака Зодиака.

Узнайте свой гороскоп на 23 апреля 2021 года, пятницу.

Знак месяца —  Телец.                                             

Гороскоп Овен. Если захотите изолироваться от раздражительных личностей, сделайте это без лишних мук совести. 

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Гороскоп Телец. Ваш ключ к успеху (и моральному спокойствию) заключается в максимально легком восприятии происходящего в этот день с вами. 

Гороскоп Близнецы. Пора подводить итоги как в работе, так и в любви, всего ли вы достигли. Может быть, пора создать новый план?

Гороскоп Рак. Чтобы не поссориться с близкими людьми, придется быть с ними максимально откровенным. Сможете?

Гороскоп Лев. Изменения в вашей жизни могут быть очень неожиданными, но не препятствуйте им! Речь идет об изменениях к лучшему. 

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Гороскоп Дева. Вы будете настроены на приключения, однако и от работы отказываться не захотите. Вам надо бы разобраться в себе!

Гороскоп Весы. Новые знакомства будут либо приятными, либо полезными. Не отказывайтесь от контактов в пятницу. 

Гороскоп Скорпион. Пообщайтесь с любимым человеком, чтобы набраться сил для профессиональных свершений на следующей неделе. 

Гороскоп Стрелец. Благоприятное время для сделок с недвижимостью и вложений, можно рисковать. 

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Гороскоп Козерог.  Уверенность в себе поможет вам на работе, а в личной жизни не принимайте поступки на свой счет.

Гороскоп Водолей. Завтра для вас будут нежелательными дальние поездки. Активные развлечения могут нанести ущерб вашему здоровью.

Гороскоп Рыбы. Вы сможете решить недоразумения, которые тянутся уже несколько месяцев. 

Напомним,

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