Павел Глоба: апрель в конце принесет серьезные проблемы четырем знакам Зодиака
Павел Глоба подготовил гороскоп, в котором указал на вероятность неприятностей в конце месяца для некоторых знаков Зодиака.
До конца недели, вплоть до 25 апреля, знакам Зодиака следует быть осторожными, предупреждает Павел Глоба.
Девы, проблемы вам могут создать недоброжелатели и настоящие враги.
В этот период они активизируются, поэтому и вам придется работать за двоих, чтобы опередить конкурентов. Павел Глоба советует быть внимательным, оформляя документы. Дьявол, как известно, кроется в деталях.
Есть вероятность, что Водолеям придется менять в ближайшие дни свои планы. Ситуация будет осложняться тем, что эти планы вы наметили себе очень давно.
Однако ссоры с людьми, которые просто оказались рядом, ничем вам не помогут.
Напомним,