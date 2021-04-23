Павел Глоба: апрель в конце принесет серьезные проблемы четырем знакам Зодиака

Павел Глоба подготовил гороскоп, в котором указал на вероятность неприятностей в конце месяца для некоторых знаков Зодиака.

До конца недели, вплоть до 25 апреля, знакам Зодиака следует быть осторожными, предупреждает Павел Глоба.

По его словам,могут столкнуться с разладом в личной жизни. Винить в этом кого-то одного не стоит, просто у вас со второй половинкой было слишком много дел и слишком мало времени друг на друга. Поможет смена обстановки, проводите больше совместных занятий.

Девы, проблемы вам могут создать недоброжелатели и настоящие враги.

В этот период они активизируются, поэтому и вам придется работать за двоих, чтобы опередить конкурентов. Павел Глоба советует быть внимательным, оформляя документы. Дьявол, как известно, кроется в деталях.

астролог рекомендует всячески избегать выяснений отношений, как на работе, так и дома они не приведут к компромиссу и не помогут решить проблему. Подобная эмоциональная встряска лишь поспособствует длительному плохому настроению.

Есть вероятность, что Водолеям придется менять в ближайшие дни свои планы. Ситуация будет осложняться тем, что эти планы вы наметили себе очень давно.

Однако ссоры с людьми, которые просто оказались рядом, ничем вам не помогут.

Напомним,