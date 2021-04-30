Гороскоп на 1 мая 2021 для всех знаков Зодиака

30 апреля 2021 14:30 Алла Лысак
Гороскоп на 1 мая 2021 для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 1 мая
pixabay.com

Гороскоп на 01.05.2021 года. Прогнозы астрологов для представителей каждого знака Зодиака.

Узнайте свой гороскоп на 1 мая 2021 года, субботу. 

Знак месяца —  Телец.        

Гороскоп Овен. Верьте в свои силы, тогда и окружающие обязательно поверят в ваш успех.

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Гороскоп Телец. Последовательность станет вашим лучшим другом в субботу, не беритесь за новые дела, не закончив старые. 

Гороскоп Близнецы.  Если перед вами стоит глобальная цель, не брезгуйте планировать и продумывать каждый свой шаг. 

Гороскоп Рак. Любая инициатива сегодня приветствуется, не бойтесь ее проявлять!

Гороскоп Лев. Неожиданные денежные поступления будут очень кстати, сможете порадовать себя чем-то уникальным. 

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Гороскоп Дева. Помните поговорку о том, что хорошо работает тот, кто хорошо и отдыхает? Это ваше кредо дня! Релаксируйте. 

Гороскоп Весы. Не стоит позволять близким врать вам в лицо, даже если у них есть веская причина так делать. 

Гороскоп Скорпион. Пользу в этот день вам могут принести самые неожиданные события и люди.

Гороскоп Стрелец. На повестке дня окажется работа, которую вы не сможете перенести, несмотря на праздничное настроение. 

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Гороскоп Козерог. Любое общение пройдет хорошо, однако звать вторую половинку на свидание звезды вам не рекомендуют.

Гороскоп Водолей. Время продуктивных идей, которые будут приходить в голову в большом количестве.

Гороскоп Рыбы. В отношениях с домашними может наступить настоящий кризис, внимательнее!

Напомним,

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