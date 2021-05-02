Гороскоп на 3 мая 2021 для всех знаков Зодиака

2 мая 2021 15:00 Алла Лысак
Гороскоп на 3 мая 2021 для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 3 мая 2021 для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Гороскоп на 03.05.2021 года. Прогнозы астрологов для представителей каждого знака Зодиака.

Узнайте свой гороскоп на 3 мая 2021 года, понедельник.

Знак месяца —  Телец.         

Гороскоп Овен. Если вы сегодня решитесь на первый шаг, то точно не пожалеете об этом. 

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Гороскоп Телец. Близкие люди готовы идти на уступки, но и вам желательно проявить свое стремление к мирному сосуществованию. 

Гороскоп Близнецы. Прислушивайтесь к себе, чтобы своевременно избегать нежелательных контактов и отягчающего общения.

Гороскоп Рак. Найдите время на близких людей, которым давно обещали написать или позвонить. 

Гороскоп Лев. Предвкушение — это лишь половина удовольствия, не отступайте и не отказывайтесь от экспериментов. 

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Гороскоп Дева. Возможно, придется сделать выбор между двумя равноценными возможностями. Не откладывайте решение.

Гороскоп Весы. Не стоит извиняться за то, что вы немного ушли в себя, занявшись любимым делом. 

Гороскоп Скорпион. Ваши капризы будут умилять близких, а не раздражать (как обычно). Пользуйтесь их благосклонностью!

Гороскоп Стрелец. В любой компании вы станете центром Вселенной, даже если вас пригласили в незнакомое место. 

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Гороскоп Козерог. Хорошее время, чтобы выбрать себе новое направление интеллектуального развития на будущее.

Гороскоп Водолей. Откровенный разговор по душам лучше перенести на другой день, он будет тяжелым. 

Гороскоп Рыбы. Не бойтесь начинать учиться, это никогда не поздно сделать. 

Напомним,

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