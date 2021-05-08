Гороскоп на 9 мая 2021 для всех знаков Зодиака

8 мая 2021 14:00 Алла Лысак
Гороскоп на 9 мая 2021 для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 9 мая 2021 для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Гороскоп на 09.05.2021 года. Прогнозы астрологов для представителей каждого знака Зодиака.

Узнайте свой гороскоп на 9 мая 2021 году, воскресенье.  

Знак месяца —  Телец.           

Гороскоп Овен. Раздражители не будут вам мешать, день пройдет в спокойной и благоприятной атмосфере. 

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Гороскоп Телец. С вами может случиться неожиданное происшествие, способное резко перевернуть жизнь с ног на голову. 

Гороскоп Близнецы. Можете отдыхать в многолюдных местах, общаться и показывать себя с наилучшей стороны. 

Гороскоп Рак. Если вы, наконец, созрели для серьезных отношений, не забудьте сообщить об этом второй половинке. 

Гороскоп Лев. Творчество в любом своем проявлении сегодня станет  для вас лекарством от апатии.

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Гороскоп Дева. Реализовывать сложные дела вам будет удобнее всего с поддержкой сильного и доброжелательного партнера. 

Гороскоп Весы. Осторожнее с внезапными негативными мыслями, они могут подтолкнуть вас к приступу уныния. 

Гороскоп Скорпион. Если хотите иметь хорошую физическую форму, начинайте заниматься прямо сейчас, даже понедельника не ждите. 

Гороскоп Стрелец. Сегодня вы можете в неформальной обстановке поговорить с начальником о своих перспективах. 

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Гороскоп Козерог. Сегодня вы будете твердо стоять на ногах и уверенно идти по жизни, оставляя недоброжелателей позади. 

Гороскоп Водолей. Не бойтесь баловать тех, кто рядом с вами, проявляя таким образом свою к ним лояльность. 

Гороскоп Рыбы. Отличный вечер, чтоб провести его в семейном кругу. Подумайте о том, чего бы вам очень хотелось, и осуществите это!

Напомним,

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