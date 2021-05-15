Названы знаки китайского гороскопа, которые к концу мая обретут богатство

15 мая 2021 00:30 Алла Лысак
Названы знаки китайского гороскопа, которые к концу мая обретут богатство
Названы знаки китайского гороскопа, которые к концу мая обретут богатство
pixabay.com

Уже совсем скоро некоторые знаки Восточного гороскопа смогут ни в чем себя не ограничивать!

Лошадь

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Рожденные под знаком Лошади умеют ставить перед собой цели и достигать их в самые короткие сроки, несмотря на обстоятельства.

Деньгам нравится ваша целеустремленность, именно вера в себя поможет представителям знака добиться успеха и существенно поднять уровень жизни. 

Крыса 

В год Крысы, считают китайские астрологи, рождаются очень общительные люди.

Вы с легкостью заводите друзей и покровителей. Именно такой человек позволит вам в мае получить больше денег и влияния. 

Свинья

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Принадлежащие к этому знаку восточного зодиака люди считаются в Китае удачливыми. Они привлекают к себе успех и умеют интуитивно делать правильный выбор. Это поможет им значительно улучшить свое материальное положение в конце мая.

Напомним,

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