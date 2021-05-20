Гороскоп на 21 мая 2021 для всех знаков Зодиака

20 мая 2021 14:30 Алла Лысак
Гороскоп на 21 мая 2021 для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 21 мая 2021 для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Узнайте свой гороскоп на 21 мая 2021 года!

Узнайте свой гороскоп на 21 мая 2021 году, пятницу.

Знак месяца —Телец.      

Гороскоп Овен. Конечный результат будет зависеть от ваших действий, поэтому берите с собой на работу всю решительность. 

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Гороскоп Телец. Легко наломать дров, не сдерживая свои негативные эмоции, но не советуем сегодня идти на конфронтацию. 

Гороскоп Близнецы. Не отвлекайтесь на мелочи, займитесь главным проектом, чтобы побыстрее его закончить. 

Гороскоп Рак. Сегодня необходимо брать во внимание не только свое эмоциональное состояние, но и состояние окружающих вас людей. 

Гороскоп Лев. Если в деле, которым вы занимаетесь, замечены ошибки и появилась необходимость в переделке, не психуйте! 

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Гороскоп Дева. Небольшой семейный праздник еще никому не вредил, пригласите самых близких на ужин, даже без причины. 

Гороскоп Весы. Сегодня звезды рекомендуют вам ориентироваться на процесс, а не на результат. 

Гороскоп Скорпион. Благоприятное время, чтобы позвонить человеку, с которым вы по непонятной причине прекратили общение. 

Гороскоп Стрелец. Любые физические нагрузки противопоказаны, а то обеспечите себе неприятную травму. 

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Гороскоп Козерог. Ваша цель заключается в том, чтобы не пропустить важный жизненный момент и правильно на него отреагировать. 

Гороскоп Водолей. Не упускайте шанс, дарованный судьбой, он может касаться заработка или личной жизни. 

Гороскоп Рыбы. День благоприятен для того, чтобы создать плацдарм для своей будущей профессиональной деятельности.

Напомним,

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