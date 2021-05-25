Гороскоп на 26 мая 2021 для всех знаков Зодиака

25 мая 2021 15:10 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Гороскоп на 26 мая 2021 для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 26 мая 2021 для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Узнайте свой гороскоп на 26 мая 2021 года!

Узнайте свой гороскоп на 26 мая 2021 году, среду.

Знак месяца —Телец.           

Гороскоп Овен. Не возлагайте на себя роль миротворца, дипломатия не поможет устранить проблему. 

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Гороскоп Телец. Если вы вдалеке от дома, то безумно хотите вернуться к близким и провести с ними время. Можно начать со звонка!

Гороскоп Близнецы. Собственнические чувства могут привести к конфликту, о котором вы сами будете жалеть. 

Гороскоп Рак. Не полагайтесь на других, если хотите, чтобы работа была выполнена своевременно и безукоризненно. 

Гороскоп Лев. Сегодня все не то, чем кажется, поэтому не торопитесь упрекать друга в предательстве. 

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Гороскоп Дева. Не отдаляйтесь от семьи, даже если прошлая встреча закончилась неприятным выяснением отношений. Дайте себе шанс.

Гороскоп Весы. Мелочи могут поднять вам настроение, если вы научитесь радоваться даже незначительному успеху. 

Гороскоп Скорпион. Общение с друзьями может длиться часами и вы будете с легкостью находить интересные темы для разговора. 

Гороскоп Стрелец. Не исключены проблемы в общении с самыми близкими, день такой, лучше не говорите намеками. 

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Гороскоп Козерог. Вам кажется, что нужно извиниться или объясниться перед кем-то? Возможно, пора так и сделать. 

Гороскоп Водолей. Если кто-то обвинит Вас в излишней эмоциональности, не принимайте это близко к сердцу.

Гороскоп Рыбы. Все указывает на начало чего-то фантастического. Вас ожидает дальнее путешествие или еще какое-то географическое перемещение.

Напомним,

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