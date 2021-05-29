Гороскоп на 30 мая 2021 для всех знаков Зодиака

29 мая 2021 15:00 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Гороскоп на 30 мая 2021 для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 30 мая 2021 для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Гороскоп на завтра, 30 мая, для всех знаков Зодиака!

Узнайте свой гороскоп на 30 мая 2021 году, воскресенье.

Знак месяца — Близнецы.     

Гороскоп Овен. Нельзя сразу приступать к реализации идей, которые пришли вам в голову в воскресенье. 

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Гороскоп Телец. Держитесь на расстоянии от людей-провокаторов, которые радуются, вызывая у других негативные эмоции. 

Гороскоп Близнецы. Предложение быстро и без труда заработать значительный куш связано с мошенничеством.

Гороскоп Рак. Пора сказать «нет» людям, которые добиваться своих целей с помощью чужого труда.

Гороскоп Лев. Новые люди могут прийти в вашу жизнь, чтобы воспользоваться добротой. Но вы в силах не допустить этого!

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Гороскоп Дева. Нежелательно тратить большие суммы средств, осуществлять глобальные покупки или работать со счетами. 

Гороскоп Весы. Кто-то попытается вам навязать свою точку зрения, еще и в корне ошибочную.

Придерживайтесь своего мнения. 

Гороскоп Скорпион. Осторожнее с обещаниями, сегодня вы можете переоценить свои силы и кого-то этим задеть. 

Гороскоп Стрелец. Астрологи не рекомендуют брать с собой большую сумму денег, есть риск потерять ее самым нелепым образом. 

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Гороскоп Козерог.  Новые знакомые могут показаться обаятельными и привлекательными, но верить им звезды не рекомендуют.

Гороскоп Водолей. Люди из прошлого только сделают хуже, решили забыть их, и не вспоминайте. 

Гороскоп Рыбы.  Любовное свидание, даже если оно было заранее назначено на сегодняшний день, лучше перенести.

Напомним,

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