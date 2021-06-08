Гороскоп на 9 июня 2021 для всех знаков Зодиака

8 июня 2021 16:20 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Гороскоп на 9 июня 2021 для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 9 июня 2021 для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Гороскоп на завтра, 9 июня, для всех знаков Зодиака!

Узнайте свой гороскоп на 9 июня 2021 году, среду. 

Знак месяца — Близнецы.           

Гороскоп Овен. Вам астрологи рекомендуют без надобности из дома не выходить, на улице вас поджидают эксцессы и травмы. 

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Гороскоп Телец. Не самый благоприятный день для проведения деловых переговоров, вам будет сложно донести свои мысли. 

Гороскоп Близнецы. Не отвечайте на недружелюбные выпады, даже если они задели вас несправедливостью.

Гороскоп Рак. Призываем отказаться от крупных покупок, перенесите крупные траты на другой, более подходящий день. 

Гороскоп Лев. Не встревайте в чужие конфликты, даже если хотели помочь от чистого сердца, виноватым окажетесь. 

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Гороскоп Дева. Звезды советуют вести себя осторожно и осмотрительно в людных местах, не проявляйте эмоции слишком бурно. 

Гороскоп Весы. Максимально осторожно обращайтесь с деньгами, не тратьте их импульсивно. 

Гороскоп Скорпион. Ваше плохое настроение уйдет, если вы займетесь полезными делами и отвлечетесь на что-то.

Гороскоп Стрелец. Есть вероятность обострения хронических заболеваний, не перенапрягайтесь и вовремя ложитесь спать. 

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Гороскоп Козерог. С близкими людьми обращайтесь осторожно, есть смысл первому пойти на компромисс. 

Гороскоп Водолей. Не стоит переживать из-за сорванной сегодня серьезной сделки: довольно быстро появится возможность подписать новый, куда более выгодный, контракт.

Гороскоп Рыбы. Слабость, которую вы можете ощутить в этот день, связана не с недугами, а с элементарной усталостью.

Напомним,

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