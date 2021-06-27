Гороскоп на 28 июня 2021 для всех знаков Зодиака

27 июня 2021 14:30 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Гороскоп на 28 июня 2021 для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 28 июня 2021 для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Гороскоп на 28 июня для всех знаков Зодиака!

Узнайте свой гороскоп на 28 июня 2021 года, понедельник.

Знак месяца — Рак.                

Гороскоп Овен. Вам сегодня захочется внести ясность в отношения, понять перспективы и, возможно, принять решение о будущем. 

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Гороскоп Телец.  День может быть утомительным, обязанностей — больших и маленьких — много, а времени на все не хватает. В любом случае, сохраняйте спокойствие.

Гороскоп Близнецы. Смех и положительные эмоции эффективнее всего лечат плохое настроение.

Гороскоп Рак. Не лучшее время для выяснения отношений со второй половинкой, свидание лучше назначать на вечер. 

Гороскоп Лев. Не тот день, когда позволено легкомысленно распоряжаться деньгами и рисковать имуществом в каких-то авантюрах.

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Гороскоп Дева. Следующие сутки будут очень познавательными, если вы дадите миру шанс донести до вас новую информацию.

Гороскоп Весы. Люди, которые поддерживали вас раньше, снова готовы протянуть руку помощи. Примите ее.

Гороскоп Скорпион. С окружающими в общении могут возникать трудности, не исключено, что придется менять планы на ходу.

Гороскоп Стрелец. В вашу голову приходят интересные идеи, но не советуем приниматься за их реализацию без серьезной подготовки. 

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Гороскоп Козерог. Не торопитесь. В этот день осторожность ценится гораздо выше, чем энтузиазм и скорость выполнения работы.

Гороскоп Водолей. Появится возможность заняться чем-то новым, увлекательным и полезным. Не упустите ее!

Гороскоп Рыбы. Можете осуществлять смелые планы, запланированные давным-давно. Удача будет на вашей стороне.

Напомним,

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