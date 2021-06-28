Гороскоп на 29 июня 2021 для всех знаков Зодиака

28 июня 2021 14:30 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Гороскоп на 29 июня 2021 для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 29 июня 2021 для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Гороскоп на 29 июня для всех знаков Зодиака!

Узнайте свой гороскоп на 29 июня 2021 года, вторник. 

Знак месяца — Рак.                 

Гороскоп Овен. Вам удастся показать все свое мастерство, занимаясь необычным делом. 

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Гороскоп Телец. Звезды рекомендуют вам не откладывать важные дела на завтра, именно сегодня вы сможете справиться с ними быстро.

Гороскоп Близнецы. Чтобы избежать досадных ошибок, сохраняйте спокойствие в кризисные моменты. 

Гороскоп Рак. Начало дня вдохновит вас на новые идеи, их обязательно следует зафиксировать на бумаге на будущее. 

Гороскоп Лев. Вам будет сложно договориться о сотрудничестве с людьми, возможно, стоит перенести переговоры на более удачный день. 

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Гороскоп Дева. Не все идет по вашему плану, поэтому не исключены нервные моменты. Ближе к вечеру ситуация стабилизируется.

Гороскоп Весы. Не откладывайте дела на завтра, соберитесь с силами и сделайте все, что планировали, сегодня.

Гороскоп Скорпион. Благоприятный плодотворный день, который дает вам возможность сделать много полезного не только для себя, но и для других.

Гороскоп Стрелец. Вы решаете проблемы, не колеблясь и продолжая верить в свои силы. Ваш оптимизм заразителен!

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Гороскоп Козерог. Вы особенно хорошо себя покажете в делах, где требуется проявить немного креатива и чистого творчества.

Гороскоп Водолей. Вам следует действовать самостоятельно, не привлекая помощников, которые будут только мешать.

Гороскоп Рыбы. Вам не хватает последовательности в действиях и словах, из-за этого возможны небольшие ссоры с близкими. 

Напомним,

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