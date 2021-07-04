Гороскоп на 5 июля 2021 для всех знаков Зодиака

4 июля 2021 14:00 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Гороскоп на 5 июля 2021 для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 5 июля 2021 для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Гороскоп на 5 июля для всех знаков Зодиака!

Узнайте свой гороскоп на 5 июля 2021 года, понедельник.  

Знак месяца — Рак.                  

Гороскоп Овен. Упрямство не принесет вам желаемых результатов, еще и ссору спровоцирует. 

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Гороскоп Телец. Начальство вас ценит, а коллеги прислушиваются к вашим советам, на работе все стабильно прекрасно.

Гороскоп Близнецы. Вы можете ощутить нежелание общаться с людьми, это не повод себя заставлять, понимаете?

Гороскоп Рак. Звезды не советуют кардинально менять внешность, эксперименты могут завершиться провалом.

Гороскоп Лев. Если вы в отношениях, то сохраняйте трезвую голову и держите розовые очки подальше. 

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Гороскоп Дева. Можно устроить организму встряску, например, затеять какой-нибудь лечебный детокс. Это пойдет вам на пользу!

Гороскоп Весы. В общении с людьми вам придется проявлять все ваше ангельское терпение, крепитесь.

Гороскоп Скорпион. Не лучший день для покупок и импульсивной траты средств, лучше откажитесь от шоппинга даже за компанию.

Гороскоп Стрелец. Вам очень важно сохранять спокойствие в эмоциональные моменты, которые ожидаются в понедельник.

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Гороскоп Козерог. Стоит особенно внимательно прислушиваться к интуиции в начале дня, вероятны настоящие озарения.

Гороскоп Водолей. Не стоит ожидать, что события будут развиваться идеально, но своего вы достигните. 

Гороскоп Рыбы. Вселенная позволит вам насладиться моментом со своим возлюбленным, не думайте ни о чем плохом. 

Напомним,

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