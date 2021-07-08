Гороскоп на 9 июля 2021 для всех знаков Зодиака

8 июля 2021 14:50 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Гороскоп на 9 июля 2021 для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 9 июля 2021 для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Гороскоп на 9 июля для всех знаков Зодиака!

Узнайте свой гороскоп на 8 июля 2021 года, пятницу.

Знак месяца — Рак.                  

Гороскоп Овен. Пора взять паузу в личной жизни, побыть наедине, чтобы понять, чего вы хотите на самом деле.

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Гороскоп Телец. Не исключено, что сегодня коллеги или даже начальник попросят вас о помощи. Неожиданно и приятно.

Гороскоп Близнецы. Вы романтично настроены, бабочки в животе и все такое, позовите партнера на свидание!

Гороскоп Рак. Утро будет самым продуктивным периодом дня, поэтому не откладывайте самые сложные дела на вторую его половину.

Гороскоп Лев. Отличное время, чтобы начать избавляться от лишнего в организме, сесть на диету или устроить детокс!

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Гороскоп Дева. Вы сегодня будете немного зависимы от любимого человека, его настроения, прихотей и желаний.

Гороскоп Весы. Роман может свернуть не туда, если вы и дальше будете гнать вперед, не задумываясь. 

Гороскоп Скорпион. Обязательно сегодня найдите время на себя и займитесь делом, которое приносит удовольствие. 

Гороскоп Стрелец. Пора себя побаловать, если дома некому сделать вам массаж, придется идти на сеанс к профессионалам. 

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Гороскоп Козерог. Даже если вы обычно настроены оптимистично, могут появиться сомнения в правильности принятых решений.

Гороскоп Водолей. Вы больше обычного переживаете и тревожитесь по мелочам, сложный день. 

Гороскоп Рыбы. Сегодня вы проявляете особенную смелость в делах и готовы идти только прямыми путями. 

Напомним,

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