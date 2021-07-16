Лунный гороскоп на 14 июля 2021 года для знаков Зодиака
16 июля 2021 00:10
Лунный гороскоп на 14 июля 2021 года для знаков Зодиака
pixabay.com
Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Весы.
Читайте такжеПавел Глоба назвал знаки Зодиака, которые улучшат свое материальное положение до конца неделиПериод лунных Весов подходит для отдыха и релаксации, особенно если предыдущие дни вы активно работали. Не советуют астрологи браться за новые дела, наоборот, лучше завершать текущие проекты.
Деловое сотрудничество продвигается хорошо, если у вас получается настроить собеседника на взаимное уважение.
Напомним,