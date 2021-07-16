Лунный гороскоп на 14 июля 2021 года для знаков Зодиака

Лунный гороскоп на 14 июля 2021 года для знаков Зодиака

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Весы.

Период лунных Весов подходит для отдыха и релаксации, особенно если предыдущие дни вы активно работали. Не советуют астрологи браться за новые дела, наоборот, лучше завершать текущие проекты.

Деловое сотрудничество продвигается хорошо, если у вас получается настроить собеседника на взаимное уважение.

Наступил седьмой лунный день, вам следует внимательно подходить к любой работе, которую вам поручат. Высокий уровень самостоятельной организованности поможет вам проявить себя в самом хорошем свете. Можно рассчитывать на поддержку друзей и родных.

Напомним,