Лунный гороскоп на 17 июля 2021 года для знаков Зодиака

17 июля 2021 00:10 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Лунный гороскоп на 17 июля 2021 года для знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 17 июля 2021 года для знаков Зодиака
pixabay.com

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Весы.

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Период лунных Весов характеризуется повышенной инертностью и тягой к отдыху. Постарайтесь не начинать ничего глобального, у вас может не хватить сил на успешное завершение проекта. Неплохой период для делового сотрудничества. 

Вы можете долго сомневаться и быть нерешительным в эти дни. 

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Наступил восьмой лунный день, вы сможете многого достичь, если будете следить за уровнем организованности. Внимательность к деталям позволит вам избежать ошибок, на исправление которых придется потратить дополнительное время. 

Напомним,    

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