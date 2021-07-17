Лунный гороскоп на 17 июля 2021 года для знаков Зодиака
17 июля 2021 00:10
Лунный гороскоп на 17 июля 2021 года для знаков Зодиака
pixabay.com
Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Весы.
Читайте такжеПавел Глоба назвал знаки Зодиака, которые улучшат свое материальное положение до конца неделиПериод лунных Весов характеризуется повышенной инертностью и тягой к отдыху. Постарайтесь не начинать ничего глобального, у вас может не хватить сил на успешное завершение проекта. Неплохой период для делового сотрудничества.
Вы можете долго сомневаться и быть нерешительным в эти дни.
Напомним,