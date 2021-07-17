Лунный гороскоп на 17 июля 2021 года для знаков Зодиака

Лунный гороскоп на 17 июля 2021 года для знаков Зодиака

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Весы.

Период лунных Весов характеризуется повышенной инертностью и тягой к отдыху. Постарайтесь не начинать ничего глобального, у вас может не хватить сил на успешное завершение проекта. Неплохой период для делового сотрудничества.

Вы можете долго сомневаться и быть нерешительным в эти дни.

Наступил восьмой лунный день, вы сможете многого достичь, если будете следить за уровнем организованности. Внимательность к деталям позволит вам избежать ошибок, на исправление которых придется потратить дополнительное время.

Напомним,