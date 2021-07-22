Лунный гороскоп на 22 июля 2021 года для знаков Зодиака
22 июля 2021 00:20
Лунный гороскоп на 22 июля 2021 года для знаков Зодиака
pixabay.com
Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Козерог.
Читайте такжеПавел Глоба назвал знаки Зодиака, которые улучшат свое материальное положение до конца неделиПериод лунного Козерога считается не самым удачным временем для общения с государственными органами. В денежных вопросах не все гладко, велика вероятность задержек с получением прибыли.
С другой стороны, решение вопросов с недвижимостью, а также всевозможные организаторские дела должны пройти без особых серьезных осложнений.
Напомним,