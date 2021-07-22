Лунный гороскоп на 22 июля 2021 года для знаков Зодиака

22 июля 2021 00:20 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Лунный гороскоп на 22 июля 2021 года для знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 22 июля 2021 года для знаков Зодиака
pixabay.com

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Козерог.

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Период лунного Козерога считается не самым удачным временем для общения с государственными органами. В денежных вопросах не все гладко, велика вероятность задержек с получением прибыли.

С другой стороны, решение вопросов с недвижимостью, а также всевозможные организаторские дела должны пройти без особых серьезных осложнений. 

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Наступил одиннадцатый лунный день, он считается позитивным и благоприятным для деловых контактов. Постарайтесь в этот день заниматься делами, которые вдохновляют вас. Есть смысл начинать масштабные проекты. 

Напомним,    

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