Лунный гороскоп на 22 июля 2021 года для знаков Зодиака

Лунный гороскоп на 22 июля 2021 года для знаков Зодиака

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Козерог.

Период лунного Козерога считается не самым удачным временем для общения с государственными органами. В денежных вопросах не все гладко, велика вероятность задержек с получением прибыли.

С другой стороны, решение вопросов с недвижимостью, а также всевозможные организаторские дела должны пройти без особых серьезных осложнений.

Наступил одиннадцатый лунный день, он считается позитивным и благоприятным для деловых контактов. Постарайтесь в этот день заниматься делами, которые вдохновляют вас. Есть смысл начинать масштабные проекты.

Напомним,