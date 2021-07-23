Лунный гороскоп на 23 июля 2021 года для знаков Зодиака
23 июля 2021 00:20
Лунный гороскоп на 23 июля 2021 года для знаков Зодиака
pixabay.com
Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Козерог.
Читайте такжеПавел Глоба назвал знаки Зодиака, которые улучшат свое материальное положение до конца неделиПериод лунного может принести вам проблемы с людьми старшего поколения или, например, начальством. Препятствия в делах будут несущественными, однако способными замедлить и даже остановить ваш путь к успеху.
В этот период можно сделать то, что давно откладывалось.