Лунный гороскоп на 23 июля 2021 года для знаков Зодиака

23 июля 2021 00:20 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Лунный гороскоп на 23 июля 2021 года для знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 23 июля 2021 года для знаков Зодиака
pixabay.com

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Козерог.

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Период лунного может принести вам проблемы с людьми старшего поколения или, например, начальством. Препятствия в делах будут несущественными, однако способными замедлить и даже остановить ваш путь к успеху.

В этот период можно сделать то, что давно откладывалось. 

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Наступил тринадцатый лунный день, он покажет, насколько вы и ваша деятельность соответствуют вашим планам. Если вы ощутите, что не хватает опыта или навыков, не останавливайтесь. Это хороший день для переосмысления своих ценностей и взгляда на жизнь. 

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