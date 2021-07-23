Лунный гороскоп на 23 июля 2021 года для знаков Зодиака

Лунный гороскоп на 23 июля 2021 года для знаков Зодиака

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Козерог.

Период лунного может принести вам проблемы с людьми старшего поколения или, например, начальством. Препятствия в делах будут несущественными, однако способными замедлить и даже остановить ваш путь к успеху.

В этот период можно сделать то, что давно откладывалось.

Наступил тринадцатый лунный день, он покажет, насколько вы и ваша деятельность соответствуют вашим планам. Если вы ощутите, что не хватает опыта или навыков, не останавливайтесь. Это хороший день для переосмысления своих ценностей и взгляда на жизнь.