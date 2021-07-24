Лунный гороскоп на 24 июля 2021 года для знаков Зодиака

Лунный гороскоп на 24 июля 2021 года для знаков Зодиака

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Водолей.

Период лунного Водолея не подходит для решения профессиональных проблем с начальством или коллегами. Зато вы можете посвятить время себе любимому и улучшению своей квалификации, например, посетив конференцию или форум.

Полезной будет любая умственная или творческая работа.

Наступил четырнадцатый лунный день, он благоприятный для различных важных для вас начинаний. В среде единомышленников не бойтесь озвучивать и продвигать свои идеи. Астрологи уверяют, что ваши мысли воспримут и примут положительно.