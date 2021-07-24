Лунный гороскоп на 24 июля 2021 года для знаков Зодиака

24 июля 2021 00:20 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Лунный гороскоп на 24 июля 2021 года для знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 24 июля 2021 года для знаков Зодиака
pixabay.com

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Водолей.

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Период лунного Водолея не подходит для решения профессиональных проблем с начальством или коллегами. Зато вы можете посвятить время себе любимому и улучшению своей квалификации, например, посетив конференцию или форум.

Полезной будет любая умственная или творческая работа. 

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Наступил четырнадцатый лунный день, он благоприятный для различных важных для вас начинаний. В среде единомышленников не бойтесь озвучивать и продвигать свои идеи. Астрологи уверяют, что ваши мысли воспримут и примут положительно. 

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