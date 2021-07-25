Лунный гороскоп на 25 июля 2021 года для знаков Зодиака

Лунный гороскоп на 25 июля 2021 года для знаков Зодиака

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Водолей.

Период лунного Водолея не подходит для обращения в государственные органы или к начальству. Поскольку сегодня воскресенье, лучше заняться творческой работой или усовершенствованием собственных навыков.

Полезно заняться самообразованием и получением новых знаний, изучением и внедрением новых технологий. Неплохо идут дела с недвижимостью, общественная и политическая деятельность.

Наступил пятнадцатый лунный день, его астрологи называют днем искушений. Ситуация будет меняться в зависимости от ваших реакций. Отношения с близкими могут осложняться из-за эмоциональности, постарайтесь держать чувства под контролем.